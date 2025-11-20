El model del Girona FC: "Quan planifiquem, no tenim ni idea d'on serem"
Albert Sebastià, financial controller del Girona, explica com és el dia a dia del club en la presentació d'un estudi que el descriu com a "referent"
"Som un equip humil, però divertit. Fem coses ben parides, al Girona". Aquestes són paraules d'Albert Sebastià, financial controller dels gironins, que ha explicat algunes interioritats de l'entitat durant la presentació de l'estudi La revolució digital de l’esport: el cas del Girona FC fet pel catedràtic d’Economia Financera i Comptabilitat de la UPF-BSM i exdegà del Col·legi d’Economistes de Catalunya, Oriol Amat.
Sebastià ha valorat la problemàtica a la qual s'enfronta l'entitat durant la temporada. "Al febrer es comença a planificar el curs següent. Hi ha clubs que normalment ja saben on seran, però nosaltres no en tenim ni idea". Per això, "fem dos pressupostos. Després, al maig, n'enviem un altre a la Lliga, que és el que regeix per al límit salarial". El trencaclosques augmenta a l'estiu. "Quan arriba el mercat, tot el que has fet no serveix per a res. En una tarda, un moviment et pot canviar el pla que tenies previst", ha admès.
El Girona, però, està obligat a complir una sèrie de factors. "Nosaltres treballem amb un pla a cinc anys, i en tot moment ens mesurem allà. A tot plegat, cal sumar-li les exigències de la Lliga, que no són poques; i la normativa UEFA". Quan arriba el mes de setembre, "fem un altre pressupost, on intentem maximitzar el límit salarial per donar eines a la direcció esportiva per fer l'equip més competitiu possible. I hem de ser sostenibles, esclar. Perquè si no cobreixes el pressupost, la Lliga t'ho redueix del límit". Durant el curs "passem comptes, vivim el mercat d'hivern i fem dues auditories". Sebastià, parlant de la temporada de l'ascens de Míchel, amb un projector al fons ple de gràfics verds i vermells, ha reconegut que una de les claus d'haver tocat el cel va ser "l'aturada de Juan Carlos a Burgos". Sense allò, ni ascens, ni èxit, ni res.
Amat, que ha analitzat els 30 clubs que han competit a Primera durant deu temporades (2013-14 a la 2022-23, excepte l'any de la covid; entenent com a èxit esportiu els punts sumats), ha assegurat que el Girona és "més que un club de futbol. Competeix com David ho feia contra Goliat". En la política de finançament, té un deute "inferior a la mitjana general. És prudent i quan ha sigut necessari, els accionistes han aportat capital". Les conclusions de l'informe afirmen que "s’ha consolidat aquests últims anys com a referent no només esportiu sinó també en gestió econòmica i transformació digital dins la Lliga, demostrant que una estratègia integrada i un enfocament a llarg termini permeten competir al màxim nivell malgrat tenir un pressupost inferior al dels grans clubs".
- Els advocats ho afirmen: L'error que cometen milers de famílies en heretar (i que et pot costar milers d'euros)
- La impactant quantitat de multes que han posat els nous radars fixos de Girona en tres mesos
- La fàbrica de canelons propietat de la Generalitat surt a subhasta
- La darrera festa de Lamine Yamal: sense mòbils i amb accés al reservat només per a noies
- L'Hostal de la Granota, un restaurant aturat en el temps
- Busquen tres encaputxats que han atracat una joieria de Palamós
- Masia Serra abandona la DO Empordà després de la desqualificació d'un dels seus vins emblemàtics
- Sandra Guitart: «A la primera festa van venir tres o quatre nois, no sé si eren gais»