El problema crònic del Girona amb les lesions: Portu diu adeu a la temporada
L'extrem murcià es perdrà tot el que queda de curs després de patir una lesió al genoll esquerre amb trencament del lligament encreuat anterior en un entrenament i serà operat demà
La victòria contra l’Alabès va aportar una mica de llum a un Girona d’allò més necessitat que ha viscut un començament de temporada ben convuls a tots els nivells (mercat, resultats, lesions...). Després d’una setmana d’aturada de la competició i veient com, de mica en mica, s’anaven reincorporant els internacionals a la feina, l’equip s’ha trobat un altre obstacle gros al camí. Aquest cop en forma d’una nova lesió important. Portu es va fer mal al genoll esquerre durant l’entrenament de dimecres i, després de sotmetre’s a proves, s’ha confirmat el pitjor pronòstic: trencament del lligament encreuat anterior. El jugador s'ha visitat aquesta tarda amb el doctor Cugat i demà serà intervingut quirúrgicament, segons ha explicat el Girona en el comunicat mèdic. El club no ha especificat quant de temps s’estarà de baixa, però serà llarg sense jugar cap més minut aquesta temporada igual que Juan Carlos i Van de Beek.
El murcià havia jugat fins ara onze partits entre Lliga i Copa i tenia un rol força protagonista a l’equip. Després de patir la lesió de gravetat de Portu, s’afegeix a una infermeria on ja hi són el Juan Carlos i Van de Beek, que han dit adeu a la temporada.
Ni una jornada neta
El primer que fa Míchel en la prèvia de cada partit és fer un repàs de l’estat de salut de la plantilla. Després de 12 jornades disputades, el tècnic sempre ha hagut d’incloure en la seva resposta «la resta estan tots bé» perquè sempre ha tingut algun futbolista a la infermeria més enllà dels lesionats de llarga durada.
L’encontre que menys baixes ha tingut el Girona per problemes físics va ser en la segona jornada davant el Vila-real sense Abel Ruiz ni Van de Beek. El que més n’ha tingut va ser en la vuitena jornada contra el València, en el qual no es va poder comptar amb Abel Ruiz, Juan Carlos, Tsygankov, Lemar, David López, Van de Beek i Ounahi. Curiosament, quan més futbolistes disponibles va tenir l’equip pitjor es va perdre amb el fatídic 5-0 a La Ceràmica i quan menys en va tenir va ser quan es va aconseguir el primer triomf de la temporada amb el 2-1 contra el conjunt valencià a Montilivi.
Les baixes per lesió partit per partit són les següents: Abel Ruiz, Miguel -traspassat al Nàpols- i Van de Beek amb el Rayo; Abel Ruiz i Van de Beek amb el Vila-real; Abel Ruiz, Van de Beek, Juan Carlos, Tsygankov, Yangel Herrera -traspassat a la Reial Societat- amb el Sevilla; Abel Ruiz, Juan Carlos, Tysgankov, Lemar i David López amb el Celta; Abel Ruiz, Juan Carlos, Tsygankov, Lemar i David López amb el Llevant; Abel Ruiz, Juan Carlos, Tsygankov, Lemar i David López amb l’Athletic; Abel Ruiz, Juan Carlos, Tsygankov, Lemar, David López i Van de Beek amb l’Espanyol; Abel Ruiz, Juan Carlos, Tsygankov, Lemar, David López, Van de Beek i Ounahi amb el València; Juan Carlos, Lemar, David López, Van de Beek, Ounahi i Francés amb el Barça; Juan Carlos, David López, Van de Beek i Francés amb l’Oviedo; Juan Carlos, David López, Van de Beek i Francés amb el Getafe; i Juan Carlos, David López, Van de Beek i Francés amb l’Alabès.
Set baixes davant el Betis
Amb el pas de les setmanes i l’evolució en les respectives recuperacions dels jugadors, Míchel confiava tenir molt aviat tota la plantilla disponible a excepció dels lesionats de llarga durada Juan Carlos i Van de Beek. L’aturada del novembre, però, ha estat fatal per als gironins i l’entrenador ha vist com, en comptes de recuperar futbolistes, n’ha perdut tres més per al pròxim partit d’aquest diumenge davant el Betis a La Cartuja (16.15 h) i, segurament, per als següents en un final d’any 2025 que ve carregat entre Lliga i Copa.
A finals de la setmana passada, el Girona informava que Blind, el jugador més utilitzat per Míchel aquesta temporada, havia patit una contusió cervical durant un entrenament; mentre que a principis d’aquesta era Krapyvtsov el que queia per un esquinç al turmell esquerre amb la selecció ucraïnesa sub-21 -la baixa del porter serà més d’un maldecap per al club amb Livakovic desitjant sortir al mercat d’hivern- i avui s'ha fet oficial la greu lesió al genoll de Portu.
Tenint en compte que David López i Francés continuen amb les seves recuperacions, ara mateix al Girona hi ha set futbolistes a la infermeria.
Les lesions s’han convertit en un problema crònic i alarmant al conjunt blanc-i-vermell. El pitjor de tot és que es manté temporada rere temporada. «És una passada», apuntava ja Míchel el 2023.
