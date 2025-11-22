Míchel: "L'aturada ha estat massa dolenta, però hem de superar-ho"
Thomas Lemar s'afegeix a la infermeria per molèsties al soli de la cama esquerra
Molts noms propis han ocupat la compareixença de Míchel Sánchez prèvia al Betis. Per començar, els que no hi seran: els ja coneguts Van de Beek, Juan Carlos, Francés i David López i els que han anat caient darrerament, com Blind, Portu, ja operat, amb èxit, a càrrec del doctor Cugat, i Krapyvstsov i Lemar, que s'hi ha afegit per molèsties al soli de la cama esquerra. "L'aturada ha estat molt dolenta, sobretot per Portu. És la pitjor notícia que hem pogut tenir. I també Blind, que es va fer mal al gimnàs. Les complicacions de Lemar són a la mateixa cama que la lesió anterior, i per això prefereixo ser prudent. Respecte a Francés, ha entrenat per primera vegada, però encara no n'ha fet prou. Espero tenir-lo la setmana vinent. L'aturada ha estat massa dolenta, però hem de superar-ho", ha explicat Míchel.
Després ha continuat parlant de la gestió amb Livakovic, el futur del qual no és clar. "Ara mateix, la situació és normal. Tinc dos porters i és la meva decisió Què passarà? No ho sé. Tothom té situacions de futur, però el més important és demà. I demà pot jugar qualsevol dels dos. La decisió és meva, de ningú més. Veurem què passa més endavant, però ara no tinc cap problema a posar cap jugador", ha dit el tècnic madrileny, que ha tingut unes paraules per a Portu. "És fotut, per tot el que ell significa, però ell continua amb nosaltres. Abans de l'operació, va venir al vestidor i va fer una xerrada molt bona. Ell va dir que era mentida que estarà fora, estarà amb nosaltres i serà un més. No des de dins del camp, però hi serà. Com Juan Carlos, té un fort sentiment de pertinença. No poden jugar, però l'equip els necessita. És una baixa molt important, però no estarà a fora".
També s'ha manifestat respecte a la marxa d'Ounahi a la Copa Àfrica, on debutarà el dia 17 de desembre. "No sé quants partits es perdrà. No podem avançar-nos en la resposta, perquè no tenim dates, però potser després d'Elx ja no hi serà... Ell està pensant en demà i ara no puc dir més. Això és el més important. Ara no em preocupa, quan arribi el moment hi pensarem". I ha afegit que "amb el mercat obert també poden passar coses. No només pot passar amb Ounahi, pot passar amb qualsevol".
Dels perills del Betis, ha recalcat que "és un equipàs i té un gran entrenador. Està a Europa i està fet per això, serà complicat. El nostre pensament, actitud i mentalitat, però, és anar a guanyar. Ells tenen molta possessió i fan molt bé les situacions de joc, perquè fan ample el camp. Tenen extrems diferencials i hem de controlar-ho. Haurem de dominar la possessió, però ells defensivament es posicionen molt bé, recuperen moltes pilotes a camp rival. Haurem d'estar bé amb pilota, perquè només defensant no ens donarà. Si som capaços de dominar-la, serà menys complicat. Tot i això, en transicions també són molt bons. De 18 gols, 11 els han fet en contraatac. És un partit de la nostra Lliga i volem fer un pas endavant més, sentint una millora i que podem anar a més. La situació és complicada, però volem sortir del descens. Queden set partits de la primera volta i volem estar fora d'aquests llocs quan acabi". Sobre un canvi de sistema, ho ha deixat en interrogant. "Hi ha jugadors que poden jugar en diferents posicions i veurem què és el millor per a nosaltres. Volem que ells no tinguin la possessió i treballarem per això".
En les dues últimes visites, el Girona ha tret dos empats. "Han canviat coses, però els entrenadors som els mateixos. No crec que canviï molt el seu joc, però sí que hi ha alguna diferència. Si fem un partidàs, estarem més a prop de puntuar". La referència és la primera part del dia contra l'Alabès. "Van tenir l'ocasió més clara del partit, amb Denis Suárez, perquè vam defensar malament, però en la resta del temps la sensació és que vam ser un equip molt fort amb pilota i sense, dominant bé l'atac. Vam arribar molts cops, tot i que no vam xutar tot el que volíem. Estàvem a gust al camp i fèiem el que era millor per a nosaltres, però cada partit és diferent. El rival et condiciona. El Betis té molta possessió, amb jugadors diferencials. Hem de veure si som capaços de fer-ho. Però crec que tenim jugadors per fer-ho. De mica en mica, tindrem més continuïtat".
