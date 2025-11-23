En Directe
Un gran Girona es deixa dos punts al camp del Betis (1-1)
Un gol de Valentín Gómez a la sortida d'un córner evita la victòria dels de Míchel, que s'han avançat gràcies a Vanat, a la Cartuja
Resultats i classificació de Primera Divisió
Ni sent un equip atrevit i valent, ni amb molts minuts de bon futbol amb el marcador, el Girona ha pogut endur-se la victòria del camp del Betis. Era molt difícil, sí, és clar, però hi ha estat molt a prop i s'ha escapat, altre cop, per un detall controlable. Un cop de cap de Valentín Gómez a la sortida d'un córner ha deixat sense victòria el Girona a la Cartuja en un dels millors partits de la temporada dels de Míchel. Una error letal de marcatge que ha reduït a un punt un botí que, un pèl més d'encert, en podrien haver estat tres. Per ocasions i arribades, fins i tot s'ho ha merescut. La no definició de la darrera jugada, còmica, d'Asprilla hauria pogut donar el triomf al conjunt gironí. Malgrat la sensació d'haver pogut guanyar, el punt ha de permetre donar continuïtat a la línia creixent mostrada contra l'Alabès continua, sí, però d'un amb un és molt difícil sortir de baix. I diumenge espera el Madrid a Montilivi.
Amb la intenció de mantenir l'estela de les bones sensacions que va deixar el partit contra l'Alabès, tant pel que fa a imatge i actitud competitiva com, sobretot, pel resultat, el Girona es plantava a la Cartuja amb la intenció de fer sonar la banca i esgarrapar-hi quelcom de positiu. Una empresa d'allò més complicada veient el potencial dels andalusos i la fragilitat dels de Míchel. Una debilitat futbolística agreujada aquesta aturada per les baixes per lesió de Portu, per tota la temporada, i de Blind. Tot plegat un repte d'alçada per un equip que, això sí, tenia la intenció de fer el pas endavant necessari per enlairar-se i trepitjar terra ferma abans de rebre el Madrid a Montilivi. Per intentar-ho, Míchel va formar amb l'onze més de gala possible amb l'únic canvi, forçat de Rincón per Blind. Això va fer que Arnau passés a l'eix de la defensa al costat de Vitor Reis. En atac, calia encomanar-se a la màgia d'Ounahi i la inspiració de Vanat. I, sobretot, mossegar i no cometre errades en defensa davant jugadors del talent d'Antony, Riquelme, Fornals i companyia.
Amb trenta segons n'hi ha hagut prou per veure les intencions del Girona quan Tsygankov ha estat a punt d'obrir el marcador després d'una bona jugada de Bryan Gil per l'esquerra. Sí, Antony, gairebé en la segona jugada següent, Antony es va plantar sol davant Gazzaniga i també hauria pogut fer-ho però ha rematat els núvos. L'intercanvi de cops inicials ha quedat en un combat nul que ha donat pas a una primera part divertida i, molt seriosa futbolísticament parlant, per part del Girona. Perquè els de Míchel han estat protagonistes de seguida amb pilota i, bolcant el joc cap a la banda esquerra on Àlex Moreno, Bryan Gil i Ounahi feien un tres contra un a Bellerín, arribaven amb perill. I per aquí, amb Antony despenjat sense ajudar el seu lateral, a ser per on el Girona trobaria petroli. Un teva meva entre Ounahi i Bryan Gil ha acabat amb la passada de la mort cap a Vanat, que no va perdonar.
El Girona trobava premi a la bona feina i s'avançava a la Cartuja. Amb la intensitat que tocava, els gironins estaven còmodes. Robaven i evitaven que el Betis pogués fer contraatacs, un dels seus grans forts. Tot i això, lògicament els andalusos trepitjarien l'àrea de Gazzaniga. Arnau, en una gran acció defensiva, evitaria el perill abans que el porter gironí salvés un xut col·locat de Lo Celso i que el mateix argentí rematés a l'exterior de la xarxa en a darrera jugada de la primera part. Això sí, la més clara abans de la mitja part ha tornat a ser del Girona quan Tsygankov, sol davant Valles, no ha sabut superar-lo mentre els aficionats locals ja es veien amb el 0-2 al marcador.
Valent i atrevit, al Girona només li havia mancat el segon gol. Lògicament, no hi havia res fet i tocaria patir per mantenir l'avantatge. De fet, Pellegrini ha mirat de canviar el signe del partit fent entrar Ruibal, Amrabat i Abde i, és clar, de seguida el Betis ha embotellat el Girona al seu camp. De perill clar, tampoc tant. Un parell d'intents d'Antony i una tisora de Chucho Hernández davant d'un Girona que hauria pogut tancar el partit en un contraatac que Bryan Gil, amb tot a favor, no ha sabut resoldre. Tancats al darrere i veient com el Betis anava traient figures, tocava ser intel·ligent i no buscar el segon gol amb inconsciència. Ho faria el Girona que, malgrat que semblava que tenia el partit controlat, seria castigat, altre cop, en una acció a piota aturada. Valentín Gómez va rematar de cap un córner servit per Antony davant la desesperació de Míchel que veia com, altra vegada, s'encaixava en una pilota aèrea.
Amb l'1-1, el Betis, liderat per Isco ha buscat el segon amb molta vehemència. Tanta que Antony ha entrat amb força excessiva a Roca i ha vist la vermella directa, a instàncies del VAR. El temps afegit, amb un home més, ha estat desesperant per als aficionats del Girona veient com els davanters blanc-i-vermells no han sabut resoldre cap dels contraatacs que han tingut. Especialment un d'Asprilla, que no ha sabut què fer amb la pilota. Hauria estat massa bonic.
95' Final. El Girona suma un punt a La Cartuja. La victòria continua resistint-se a domicili.
94' Ha tingut el Girona el gol de la victòria. L'ha evitat Valles.
92' Queda poc, però el Girona ha d'aprofitar que juga amb un home més. Últim esforç.
91' Cacau de Stuani, que surt massa alt a fora.
90' L'àrbitre rectifica i li ensenya la vermella a Antony. El Girona acabarà el partit amb superioritat numèrica.
89' Els jugadors del Girona demanaven vermella per Antony perquè la cama va massa alta i toca a la cara de Joel Roca. L'àrbitre va a revisar la jugada.
88' Gazzaniga i Cucho Hernández també veuen groga per protestar i posar-s'hi.
87' Groga a Antony per una falta sobre Joel Roca.
85' Xut llunyà de Deossa que surt fora.
83' Groga a Deossa.
- Detinguda una parella a Girona per abandonar el fill davant d'una comissaria per fer-lo passar com a menor estranger no acompanyat
- Una mare musulmana exigeix als tribunals el dret del seu fill a rebre religió islàmica en una escola catòlica
- Alerta urgent de l’AESAN per aquests dolços molt comuns als supermercats: Si en tens a casa, llençals
- Aquest és el iogurt més sa del món, segons un cardiòleg expert
- Forta presència policial a la plaça del Vi de Girona per una doble concentració
- Un japonès aconsegueix estalviar 400.000 euros amb aquests canvis d'hàbits
- Un jutjat obliga l’Ajuntament de Girona a tornar a tancar el «triangle del Ter»
- L'enderroc de les naus de la carretera Barcelona de Girona es pagarà, en part, amb el fons de contingència