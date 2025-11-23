En Directe
Betis - Girona, en directe (0-1)
Segueix el minut a minut de la narració del partit que es juga a l'estadi de La Cartuja
Resultats i classificació de Primera Divisió
45' Descans a La Cartuja. Partit molt seriòs del Girona, que s'avança al marcador gràcies a un gol de Vanat. Fins ara, Ounahi és el millor de l'equip encara que tots estan rendint bé per intentar contenir el Betis. Mantenir la porteria a zero és molt important.
44' Rematada de Lo Celso a fora per molt poc. S'afegeix un minut d'afegit a la primera part.
44' El Betis pressiona per buscar l'empat. De moment, el Girona resol bé.
42' Fornals intenta sorprendre amb un xut que surt fregant el pal. El Girona ha de gestionar els últims minuts abans del descans.
41' Tsygankov té una oportunitat d'or per fer el segon, però topa amb Valles.
38' Gazzaniga atrapa un xut de Lo Celso.
35' Tret d'Antony, que surt per damunt del travesser.
33' Groga a Bartra per una falta sobre Ounahi primer i després Arnau. Per una de les dues ha vist la targeta.
29' Vitor Reis envia a córner una pilota perillosa del Betis, que està fent mal per la banda esquerra.
24' Providencial Arnau, evitant que Antony fes la passada de la mort a Cucho Hernández. Els jugadors ho celebren com si fos un gol.
- Detinguda una parella a Girona per abandonar el fill davant d'una comissaria per fer-lo passar com a menor estranger no acompanyat
- Una mare musulmana exigeix als tribunals el dret del seu fill a rebre religió islàmica en una escola catòlica
- Alerta urgent de l’AESAN per aquests dolços molt comuns als supermercats: Si en tens a casa, llençals
- Aquest és el iogurt més sa del món, segons un cardiòleg expert
- Forta presència policial a la plaça del Vi de Girona per una doble concentració
- Un japonès aconsegueix estalviar 400.000 euros amb aquests canvis d'hàbits
- L'enderroc de les naus de la carretera Barcelona de Girona es pagarà, en part, amb el fons de contingència
- Xurreria Olivé: de la ‘food truck’ d'èxit a Vilablareix a un local al centre de Girona