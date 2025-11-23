Míchel: "Aquest punt contra un gran rival és un pas endavant"
El tècnic del Girona se'n va satisfet de l'empat en un partit "on podia haver passat de tot" i demana no assenyalar Asprilla: "Qui falla és el Girona, Tsygankov n'ha tingut dues"
Amb un xic més d’encert i punteria, el partit es podia haver guanyat. Val a dir també que el Girona el podia haver perdut en el ruix final del Betis després d’aconseguir l’1-1. Al final, el punt no treu de pobre l’equip, però sí que li permet donar certa continuïtat a la victòria contra l’Alabès de la darrera jornada i veure amb més optimisme -encara que diumenge vingui el Madrid- el futur. Perquè sumar un punt a la Cartuja contra tot un Betis farcit d’estrelles no és una missió gens fàcil. I menys fent un partit de notable com va fer el Girona. Per tot plegat Míchel va donar per bo el punt i va anar-se’n satisfet de l’estadi andalús. «Per mi és bo i és un pas endavant sobretot pel rival que teníem a davant, que està en un gran estat de forma, és cinquè i té jugadors diferencials d’alt nivell. Hem fet un partidarro en moltes situacions. Amb pilota a la primera part i, sense, a la segona», deia el tècnic al final del partit.
Des de la banqueta Míchel va patir com tots els aficionats blanc-i-vermells veient com el partit es descontrolava arran de l’1-1 i l’entrada d’Isco. Van ser moments de neguit en què la pilota passava de l’àrea de Gazzaniga a dibuixar un contraatac perillós cap a la de Valles. Al final, Asprilla, després d’una transició de Roca per l’esquerra no va saber resoldre la darrera acció del partit que podria haver suposat l’1-2 sense marge de temps per a la reacció local. Tanmateix, Míchel no va voler assenyalar el colombià. Al contrari. Qüestionat per la jugada, el tècnic el va ben defensar i va destacar els minuts que havia estat al camp. «Qui ha fallat el gol és el Girona. Viktor (Tsygankov) n’ha tingut dues i ningú em pregunta per ell. L’actitud de Yáser (Asprilla) ha estat perfecte. Li he dit que mirés endavant i que intentés guanyar el partit i ho ha fet. Tant ell com Abel Ruiz, Stuani i Joel Roca. No miro qui ha fallat», deia. En aquest sentit, Míchel aprofundia en la situació d’Asprilla a l’equip. «Està bé i necessito que tothom pensi que és un jugador que ens pot ajudar molt, perquè si no, és un problema. La gent ha d’entendre que és un jugador jove i de molta qualitat», deia.
El tècnic es resignava davant la fragilitat del seu equip en les pilotes àrees: es va encaixar el vuitè gol del curs quan Valentín Gómez va rematar de cap un córner. «Hi treballem molt, però el nostre físic és així. Tenim coses molt bones però d’altres de no tant. El Betis té jugadors diferencials en moltes coses, en atac i en joc aeri perquè té més diners. Hem fet una bona plantilla, però tenim debilitats i les hem d’encarar», reflexionava. El madrileny recordava la diferència de centímetres dels jugadors gironins respecte als del Betis. «Vitor Reis domina el joc aeri. Witsel també, però Iván Martín no, Arnau i Blind fan de centrals, però fan 1’82 mentre que els rivals en tenen de més alts. Ho millorarem. Cal fer-ho».
El tècnic va quedar satisfet de l’actuació en línies generals del seu equip. Sobretot amb pilota, aspecte en què va apreciar «una sensació d’equip dominador molt poc vista aquesta temporada» i demanava «adonar-nos que sense som pitjors que amb pilota. Necessito que l’equip pensi així al camp».
