El Tourmalet del Girona comença a La Cartuja de Sevilla
La visita al Betis dona el tret de sortida a una sèrie de cinc jornades duríssimes en què els gironins intentaran sortir del descens
La victòria contra l’Alabès prèvia a la darrera aturada de seleccions no va permetre al Girona sortir de la zona de descens. L’angoixa ja no és tan urgent com era aquell dia, però les necessitats blanc-i-vermelles encara existeixen. El calendari no ajuda, amb cinc duels duríssims de Lliga abans d’acabar l’any. La primera prova serà aquesta tarda (16.15 hores, Movistar LaLiga) a La Cartuja contra el Reial Betis. El Tourmalet continuarà amb la visita del Reial Madrid a Montilivi la setmana vinent. Després, ja al desembre, l’Elx i la Reial Societat, ambdós a domicili, i l’Atlètic de Madrid, també a l’estadi, tancaran el 2025. Pel mig, mínim un partit de Copa, a Ourense. Si es guanya, en seran dos.
L’equip de Míchel, ubicat en la divuitena posició, s’enfronta a un conjunt de la zona europea amb la mala notícia de la lesió de Portu, que es va trencar els creuats en l’entrenament de dimecres. És la tercera baixa de llarga durada, que s’afegeix a les del porter Juan Carlos i el migcampista Van de Beek, i a la sagnia de Krapyvtsov, Francés, David López, Blind i Lemar, un fet que podria provocar un canvi de sistema per intentar protegir-se: Hugo Rincón podria ser titular, Arnau Martínez o Witsel ocupar l’eix defensiu i, depenent de com, fins i tot Jhon Solís pot ocupar un lloc al pivot. Ounahi, una setmana més, liderarà el mig del camp gironí, al costat d’un Iván Martín que en les darreres jornades ha espavilat. El rendiment del basc ara és més fiable que a principi de temporada.
El punt feble continua sent la defensa, massa fràgil, i que s’exposarà al terrible potencial andalús, on destaquen noms com els d’Antony, Lo Celso, o Abde -tocat-, a qui Quique Cárcel va voler reclutar per a la causa, sense sort. A la llista de convocats torna Isco, un dels millors jugadors del futbol estatal, després de quatre mesos d’absència. No hauria de ser titular, però pot ser molt perillós, en cas de participar. Caldrà estar atent, no badar gaire i ser el màxim d’efectius possible davant la porteria rival, on no hi serà Pau López, lesionat. A la banqueta visitant s’asseurà Dominik Livakovic, que viu un cas molt semblant al seu. Va arribar com a cedit, no va jugar, es va empipar i va marxar. Al croat només li falta l’última part per imitar-lo.
