Un empat que impedeix al Girona escapar del descens
Els de Míchel no poden aprofitar les desfetes de l’Osasuna i el Mallorca per superar-los a la classificació i així sortir de la zona de perill
Hauria estat massa maco. Asprilla va tenir el gol de la victòria a les seves botes en l’última jugada del partit d’ahir a la Cartuja, però el colombià, fitxatge més car de la història del Girona, va ser incapaç d’assumir la responsabilitat que tocava, pel moment i la situació de l’equip, i, incomprensiblement, no va rematar a la porteria d’Álvaro Valles. L’empat davant el Betis (1-1) pot ser un bon punt pel rival i l’escenari, però no impedeix als de Míchel escapar del descens. D’haver sumat el triomf, ho haurien aconseguit.
L’empat de l’Oviedo, actual cuer, i les derrotes del Llevant, Osasuna i Mallorca van deixar la jornada «perfecta» per al Girona. El conjunt blanc-i-vermell va conèixer els resultats dels seus rivals directes abans de disputar l’encontre a la Cartuja i, malgrat les nombroses baixes que hi ha a la plantilla, va tenir aquesta empenta per fer una molt bona primera part com bé reflectia al marcador el gol de Vanat amb dedicatòria especial a Portu, operat recentment del genoll i que es perdrà el que queda de temporada. Tenint en compte que el Betis no trobava la via per arribar amb opcions a la porteria de Gazzaniga, Pellegrini, com ja han fet més tècnics contra el Girona aquesta temporada (Valverde, Bordalás, Coudet...), va aprofitar el descans per introduir tres canvis de cop: Ruibal, Abde i Amrabat per Bellerín, Riquelme i Lo Celso. Li va sortir bé al xilè perquè, després de molts avisos, Valentín Gómez va fer pujar el gol del Betis al minut 75. Quan semblava clar que els gironins acabarien patint, la vermella d’Antony per una coça a la cara de Joel Roca va donar un bri d’esperança als darrers instants del temps afegit. La va tenir el Girona, sense que Asprilla fos conscient de tot el que hi havia en joc.
L’empat davant el Betis manté els de Míchel en descens. Ara, però, marquen la zona de perill amb els mateixos 11 punts que l’Osasuna, l’últim equip que se salvaria. En aquest sentit, ser el més golejat amb 25 gols en contra continua passant factura als blanc-i-vermells.
Aquesta setmana la cosa es complica encara més, d’entrada, amb la visita del Reial Madrid a Montilivi (21.00 h). El Girona ha entrat de ple al seu Tourmalet particular de final d’any.
