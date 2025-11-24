Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

L’extrem Bryan Gil continua amb la fletxeta cap amunt

El jugador del Girona encadena dues jornades consecutives amb assistència de gol

Bryan Gil, caçat en una acció.

Bryan Gil, caçat en una acció. / Julio Muñoz/EFE

Jordi Bofill

Jordi Bofill

Girona

Bryan Gil està en una dinàmica molt positiva. L’extrem del Girona va ser un dels protagonistes en l’acció del gol de Vanat que va avançar als de Míchel, iniciant la jugada i fent la paret amb Ounahi per assistir a l’ucraïnès. La d’ahir va ser la seva segona assistència consecutiva a la Lliga, perquè abans de l’aturada de seleccions, també va donar-li el gol de la victòria contra l’Alabès a Tsygankov. És el millor moment de la temporada per a Gil, substituït al minut 66 després d’un esforç immens.

TEMES

