L’extrem Bryan Gil continua amb la fletxeta cap amunt
El jugador del Girona encadena dues jornades consecutives amb assistència de gol
Bryan Gil està en una dinàmica molt positiva. L’extrem del Girona va ser un dels protagonistes en l’acció del gol de Vanat que va avançar als de Míchel, iniciant la jugada i fent la paret amb Ounahi per assistir a l’ucraïnès. La d’ahir va ser la seva segona assistència consecutiva a la Lliga, perquè abans de l’aturada de seleccions, també va donar-li el gol de la victòria contra l’Alabès a Tsygankov. És el millor moment de la temporada per a Gil, substituït al minut 66 després d’un esforç immens.
- Aquest és el iogurt més sa del món, segons un cardiòleg expert
- Una mare musulmana exigeix als tribunals el dret del seu fill a rebre religió islàmica en una escola catòlica
- Detinguda una parella a Girona per abandonar el fill davant d'una comissaria per fer-lo passar com a menor estranger no acompanyat
- Alerta urgent de l’AESAN per aquests dolços molt comuns als supermercats: Si en tens a casa, llençals
- Un jutjat obliga l’Ajuntament de Girona a tornar a tancar el «triangle del Ter»
- Forta presència policial a la plaça del Vi de Girona per una doble concentració
- Un japonès aconsegueix estalviar 400.000 euros amb aquests canvis d'hàbits
- Un gran Girona es deixa dos punts al camp del Betis (1-1)