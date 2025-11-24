L’inici de l’any nou
Un punt ahir va ser bo pel rival i l’escenari en el qual es va aconseguir, però insuficient per treure l’equip de la situació en la qual es troba en la cua de la classificació on està instal·lat des que va començar el campionat. Més que brots verds, l’equip va mostrar solidesa, però això també va ser insuficient per aconseguir la primera victòria a camp contrari.
S’havia posat de cara la jornada perquè en el resum del cap de setmana, amb els triomfs aconseguits, Reial Societat i Celta han tirat cap amunt en la classificació, mentre que el València, també després de sumar victòria, ha agafat aire a la taula.
El més interessant pel Girona, les derrotes de Mallorca, Llevant i Osasuna, deixaven als gironins en disposició de sortir de les esmentades places de descens.
I aquí és quan un ha de mirar el calendari i, més enllà dels compromisos més propers que hi haurà d’aquí a final d’any es pot començar a entreveure la importància que poden tenir els dos primers compromisos del 2026.
En el primer d’aquests partits el Girona visitarà el camp del Mallorca, ara mateix amb un sol punt més que l’equip de Míchel. I en el segon encontre de l’any nou serà l’Osasuna qui visiti Montilivi. Els navarresos, a hores d’ara, estan empatats amb els gironins. És només una aproximació del que poden ser aquests dos compromisos, als quals caldrà arribar havent sumat alguns punts més dels que ara mateix té el Girona. Però tot indica que de la sort que hi hagi contra el Mallorca i l’Osasuna pot haver-hi gran part dels èxits o els fracassos de l’actual temporada.
La línia és ascendent tot i que a casa costarà ratificar-ho contra Reial i Atlètic de Madrid i tot sembla indicar que Elx i el Reale Arena són llocs on s’haurà de buscar productivitat.
