El Girona actuarà contra la revenda d'entrades pel partit davant el Madrid

El club detecta i denunciarà casos fraudulenta de revenda per al duel de diumenge a Montilivi

Miovski intenta aturar Mbappé en el partit de la temporada passada

Miovski intenta aturar Mbappé en el partit de la temporada passada / Siu Wu/Efe

La visita del Reial Madrid a Montilivi és un dels duels més esperats de cada temporada. La trascendència del matx i la dimensió del rival fan que sovint hi hagi moviment sospitós d'entrades. En aquest sentit, el Girona ha informat que s’han detectat pràctiques de revenda fraudulenta d’entrades per al partit de diumenge. Davant aquesta situació, amb l'objectiu de reforçar el compromís amb la transparència i la seguretat de tots els aficionats, el Girona anuncia que s'anul·laran les entrades i bloquejaran els carnets que hagin estat utilitzats i, o aconseguits, de manera irregular. Paral·lelament, s’activaran els tràmits per sancionar els responsables d’acord amb el reglament intern, que preveu la suspensió temporal de la condició de soci, o abonat, fins a un màxim de dos anys. El clubtambé es reserva el dret de posar aquesta informació a disposició dels Mossos d’Esquadra per a les actuacions que corresponguin. El Girona recorda a tots els aficionats que s’abstinguin de comprar entrades fora dels canals oficials, que són l’única via que garanteix la validesa i seguretat de les localitats.

