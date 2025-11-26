Més obstacles a la vista pel Girona abans de Nadal
El Girona pot perdre aviat per sanció, Vitor Reis, que té quatre targetes grogues i Arnau, Iván Martín i Ounahi, amb tres
El marroquí se n’anirà d’aquí a quinze dies a la Copa Àfrica i podria estar fora un mes i perdre's cinc partits
El punt assolit diumenge a la Cartuja contra el Betis no treu de pobre, no però ajuda a continuar fent camí a un Girona feble encara i a qui li costa Déu i ajuda trobar la línia justa entre joc i resultats. L’equip va començar el curs a l’UVI amb resultats miserables i un panorama fosquíssim. De mica en mica, tanmateix, Míchel està aconseguint reanimar-lo i treure’l de cures intensives. El repte és fer-lo caminar sol. Ho intenta sí, i ho ha fet durant algunes fases de partit, però encara recau i els rivals ho aprofiten per enviar-lo a la lona amb la diferència que ara no queda estabornit sinó que es torna a aixecar. I sí, aquest és el camí i l’1-1 a la Cartuja ha d’ajudar a creure-hi. Tanmateix, vénen revolts per a un Girona, com diem, delicat de salut encara, i que se les ha de veure abans de Nadal a Madrid, Elx, Reial Societat i Atlètic de Madrid, a més a més de visitar l’Ourense CF a la Copa. Un tram de calendari que fa pujada per a un Girona que ja sap que perdrà el seu millor Azzedine Ounahi després del partit contra l’Elx per anar a jugar la Copa Àfrica i que té diversos jugadors al llindar de la suspensió per acumulació d’amonestacions. Tot plegat, doncs, dibuixa encara més obstacles al camí del Girona abans no arribin les vacances de Nadal, quan la intenció del club és reforçar-se de cares a la segona volta.
Vitor Reis va veure a Sevilla la quarta targeta groga de la temporada i és el primer jugador al límit de ser sancionat. El brasiler, indiscutible arran de les baixes a l’eix de David López, Francés i Blind, serà castigat amb un partit quan vegi una altra groga. Cal recordar que Reis va ser expulsat contra el Llevant amb vermella directa. A partir d’aquí, el Girona té uns quants jugadors més, i tots titularíssims, amb tres grogues, que són a dues de la suspensió. És el cas d’Arnau Martínez, Iván Martín i Ounahi. D’aquesta manera, és força probable que algun d’aquests quatre jugadors pugui caure per targetes en un els partits de desembre. Qui sí que desapareixerà, en principi, després del partit a Elx, serà Ounahi. El marroquí s’incorporarà a la seva selecció per disputar la Copa Àfrica i, si arriba a la final, no tornarà fins a mitjan gener. Això li faria perdre’s els partits contra Reial Societat, Atlètic de Madrid, Mallorca, Osasuna i possiblement, Espanyol.
Pendents de Francés i Lemar
Per acabar-ho d’adobar, Míchel va veure la setmana passada com es quedava sense Portu pel que resta de temporada arran d’una gravíssima lesió del lligament encreuat del genoll i com Daley Blind es va fer mal a les cervicals. El defensa neerlandès serà baixa també, en principi, contra el Madrid. Caldrà veure si Alejandro Francés i Thomas Lemar estan a punt per reaparèixer. El defensa aragonès ja va començar a entrenar-se amb el grup divendres passat mentre que les molèsties de Lemar al soli, d’entrada, no semblaven gaire greus. Els que no podran jugar segur seran Juan Carlos Martín, Vladyslav Krapyvtsov, David López, Daley Blind, Portu i Donny Van de Beek.
Difícilment Francés entrarà diumenge a l’onze titular però la seva recuperació i progressiva incorporació a la dinàmica de l’equip poden ser importants per a Míchel. Abans de lesionar-se contra l’Alabès, l’aragonès havia fet un pas endavant que li va servir per guanyar-se la titularitat. Sense Blind ni David López, Francés, per joventut i projecció ha de ser un perfil recuperable i molt aprofitable per al conjunt gironí. Com a central, això sí, perquè la temporada passada, quan va jugar, va fer-ho sempre de lateral dret substituint Arnau. Ara amb Hugo Rincón i Arnau, la banda queda ben coberta i ell pot ser una alternativa més a l’eix.
