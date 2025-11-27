Xabi Alonso ha perdut sempre que ha jugat contra el Girona
El tècnic el Reial Madrid va sortir derrotat les dues vegades que es va enfrontar als gironins quan dirigia el filial de la Reial Societat (2020-21)
De jugador, no ho va fer mai contra el conjunt gironí
Bellingham, Mbappé, Vinicius, ja veurem si Courtois, Alexander-Arnold... L’estol d’estrelles del Reial Madrid és inacabable i no només arriba a la llotja amb el president Florentino Pérez sinó també a la banqueta, on aquest estiu hi ha aterrat Xabi Alonso. El basc, carregat de títols com a jugador amb Liverpool, Madrid i Bayern, s’ha fet càrrec de l’equip després de dues temporades farcides d’èxit a Alemanya en què va guanyar una Bundesliga i una Supercopa amb el Bayer Leverkusen. Prèviament, havia passat pel planter de la Reial Societat, on havia estat al capdavant del juvenil i del Sanse, el filial, a qui va dur a Segona Divisió A el 2021. Precisament és amb el segon equip txuri-urdin on trobem els dos únics cara a cara de l’entrenador basc amb el Girona. I tots dos han somrigut als interessos gironins amb dues victòries en una temporada (2021-22) en què els de Míchel van pujar a Primera i el Sanse va baixar a Primera RFEF. És a dir, el Girona ha guanyat els dos cops que s’ha enfrontat a Xabi Alonso.
Diumenge serà, doncs, el segon cop que Alonso visita Montilivi. La primera vegada, amb el filial de la Reial, va tornar-se’n cap a Euskadi amb una derrota per 2-0. El Girona es va imposar gràcies als gols de Cristhian Stuani, de penal (m.63), i de Nahuel Bustos (m.84) en un partit equilibrat fins que l'uruguaià no va obrir la llauna. Al final del partit, el tècnic basc elogiava el joc del conjunt de Míchel. «He vist molt el Girona durant la temporada. M’agrada molt com juguen la idea que tenen. Per això, tenia ganes de venir, d’enfrontar-m’hi, competir-hi i patir contra ells», deia al final del partit corresponent a la trenta-sisena jornada de Segona. Alonso també va elogiar els jugadors «dinàmics» que tenia aquell Girona com «Borja García, Álex Baena o Jairo Izquierdo».
El partit de la primera volta, disputat a Anoeta, també va caure del cantó gironí. Aleshores, una acció desgraciada del porter Ayesa va obrir el camí de la victòria. El basc es va fer un autogol còmic intentant refusar una centrada (m.19). Bernardo Espinosa va fer el 0-2 (m.75) i de res va servir l’1-2 de Roberto López, de penal (m.83). És a dir, Alonso ha perdut en l’única visita a Montilivi i té un balanç de 0 de 6 contra el Girona. A partir d’aquí, lògicament, diumenge serà una història i un context ben diferent. L’exjugador del Liverpool arriba al capdavant de la banqueta del Madrid, amb jugadors de màxim nivell i ve d’una experiència ja en un gran club com el Bayer Leverkusen.
Periko i Mikel Alonso
Xabi Alonso és el fill gran de Periko Alonso, exjugador de la Reial Societat, FC Barcelona i Sabadell. El pare Alonso va disputar un amistós a l’estadi amb el Barça contra una selecció de Tercera (1-4) l’abril del 1985 i, com a entrenador del Sanse, hi va perdre a Montilivi la temporada 1991-92 (3-1). Més bon record en guarda, de l’estadi gironí, Mikel Alonso, el germà petit de Xabi, que va celebrar-hi un ascens a Primera Divisió amb el Tenerife (0-1) el juny del 2009 sobre la gespa. El setembre del 2010, altre cop a Segona, hi perdria 4-2.
