Lemar i Mbappé: Un retrobament de contrastos a Montilivi
Les lesions continuen condicionant el mitjapunta del Girona mentre que el davanter del Madrid arriba en estat de forma pletòric
Plegats van formar una societat letal al Mònaco, amb qui van guanyar una Lliga i van ser campions del món amb França el 2018
El Reial Madrid arribarà diumenge a Montilivi amb la tranquil·litat d’haver salvat un partit que se’ls podria haver enverinat dimecres a Atenes. La impactant actuació de Killyan Mbappé va evitar la relliscada blanca al camp de l’Oympiakos (3-4) i va acaparar els focus per tapar les crítiques al joc de l’equip. L’astre francès, doncs, arribarà en forma i amb la punteria ben afinada a Girona, on es retrobarà amb un vell company de viatge, Thomas Lemar, amb qui van fer meravelles al Mònaco i amb qui va proclamar-se campió del món amb França el 2018. Si no és que Xabi Alonso el fa reposar, Mbappé serà el davanter titular a Montilivi, un estadi que va conèixer i estrenar el curs passat amb triomf i gol (0-3). Ho farà després de marcar quatre gols a l’Olympiakos i en un pic de forma que espanta qualsevol. També, lògicament, un Girona, l’equip més golejat de la categoria, que haurà de multiplicar-se en defensa per vigilar un home que, tot solet, ha fet més gols (13) que el Girona sencer (12). A Montilivi, Mbappé podrà saludar un Lemar que, al contrari que ell, no acaba d’arrencar al Girona, on, de moment, no ha trobat la continuïtat desitjada. El francès ha disputat tan sols cinc partits -un de titular- i acumula tan sols 195 minuts.
La temporada 2016-17, Lemar i Mbappé, i companyia van guiar el Mònaco a destronar una hegemonia de quatre anys del París Saint Germain. Amb 21 i 18 anys, respectivament, els dos francesos van pilars de l’únic equip, juntament amb el Lilla, que ha trencat el domini del PSG a la Ligue 1. No van ser pas els únics d’un equip gairebé de llegenda amb noms com Fabinho, Mendy, Falcao o Bernardo Silva, entre altres, que es va carregar el Manchester City i va arribar a les semifinals de la Champions League. Sota la batuta de Leonardo Jardim, era la segona temporada de Lemar al Principat, on havia arribat procedent del Caen. L’ara jugador del Girona va signar catorze gols i disset assistències convertint-se en el millor soci tant del davanter centre titular, Radamel Falcao, com de l’emergent, Mbappé. L’ara jugador blanc, que havia debutat tot just el curs passat, va fer una explotar amb vint-i-vuit gols i catorze assistències.
Aquell estiu, Lemar va continuar al Mònaco mentre que el PSG va pagar setanta milions per endur-se Mbappé després que hagués jugat la primera jornada amb els del Principat. El curs acabaria a l’estiu amb tots dos aixecant la Copa del Món de Rússia. Lemar va deixar Mònaco aquell 2018 per signar per l’Atlètic de Madrid a canvi de setanta milions. La temporada passada, Mbappé va canviar París per Madrid i es van retrobar a la capital espanyola. Diumenge es veuran les cares altres cop a Montilivi en situacions ben diferents. Si Mbappé hi arriba com un coet, Lemar arrossega unes molèsties que el van fer ser baixa al camp del Betis en una temporada marcada per la seva intermitència i nul·la continuïtat amb el Girona. La nit i el dia vaja. Que lluny queden les paraules de Mbappé fa uns anys parlant del seu company «Ho fa tot i ho veu tot abans que tothom».
