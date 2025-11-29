Míchel: “Hem perdut molts punts i ara hem de recuperar-los contra equips top, com el Madrid"
El tècnic diu que el Girona haurà de jugar demà al "200%" i esperar que els blancs no estiguin al seu millor nivell per aconseguir un resultat positiu
Francés ja està recuperat, Lemar i Blind continuen de baixa mentre que Stuani és dubte per unes molèsties al soli
Llevant, Rayo, Sevilla, Oviedo...El Girona s’ha deixat un piló de punts en un començament de temporada que l’ha castigat a moure’s per la zona baixa arribats al primer terç de curs. Demà arriba el Reial Madrid, el líder i un equip, tot i els dos darrers empats contra Rayo i Elx, intractable. I és clar, amb el dèficit de punts del principi, toca recuperar-los contra qui sigui. “La nostra Lliga també és aquesta. No hem sumat contra rivals amb els quals després estarem més a prop i ara ens cal recuperar-los davant d’equips top. És la realitat perquè el començament de Lliga va ser dolent”, ha dit aquest migdia Míchel, que confia que arribi una “victòria inesperada contra un gran equip” que suposi punts i un impuls anímic. El tècnic està pendent d’unes molèsties al soli que arrossega Stuani i que el fan ser dubte. A més a més, no pot comptar encara amb Lemar ni Blind, ni la resta de lesionats, Juan Carlos, Van de Beek, Portu i David López. Per contra, Francés ja està recuperat i a disposició.
Míchel té clar que per guanyar el duel de demà caldrà que el Girona “estigui al 200%” i que, tot i això, serà “difícil” si el Madrid “està en la seva millor versió”. “Haurem de tenir un punt més que ells en totes les jugades”, afegia el tècnic que demana “l’ambient” del dia de l’Alabès o el del Mallorca del curs passat en què “ens hi jugàvem la vida”. L’empat al camp del Betis i la victòria contra l’Alabès han omplert una mica el dipòsit de confiança de l’equip. Per aquest motiu, Míchel no considera que sigui un mal moment per rebre el Madrid. “Ara m’agradaria enfrontar-me a equips del nostre nivell. Pot ser que fem un gran partit i perdem. Sabem que estem bé per competir. Això ens dona tranquil·litat però no el resultat”.
La llista de virtuts del Madrid és inacabable. “Tenen moltes virtuts. Són difícils d’aturar. Tenen el millor jugador de la Lliga, el màxim golejador, el millor porter, són diferencials en moltes fases del joc. Haurem de defensar bé i també atacar bé. Hi ha moltes maneres de jugar contra el Madrid i totes són difícils que reïxin si el Madrid està al seu nivell”, deia.
Pel que fa a la situació a la Lliga, Míchel veu “deu o dotze equips” molt igualats per sota de Madrid, Barça i els altres que ocupen les primeres posicions. “La Lliga és més igualada i cal lluitar cada punt. S’ha sumat menys en general, però continua pensant que caldrà arribar als 40. No hi ha cap equip despenjat i el desè tampoc en té tants”.
