Xabi Alonso, abans de visitar el Girona: «Necessitem millorar a fora»
El tècnic basc admet que el Madrid ha de «tornar a guanyar a domicili» i tenir més continuïtat
Recupera Militao, Rüdiger, Courtois i Mastantuono i té el dubte d’Asencio
Efe/DdG
Xabi Alonso, entrenador del Reial Madrid, va deixar uns quants missatges d’unitat al voltant del vestidor arran de les crítiques els últims dies cap a la seva figura i va assegurar que «malgrat tot el que es digui», en referència als dubtes sobre la seva gestió, els jugadors són «molt sòlids» al vestidor. «Jo sempre he sentit que l’equip estava molt unit, amb l’objectiu clar. Si volem arribar a abril i maig amb possibilitats hem d’estar molt connectats en el dia a dia; estant junts en els moments dolents també. Tenim una bona comunicació i connexió».
Unes crítiques que van arribar després d’una derrota aAnfield i dos empats, en les visites a Elx i Rayo que l’equip va tallar amb una victòria davant Olympiakos i ara busca continuar la bona dinàmica a Montilivi contra el Girona. «Sabem que és un partit, després de l’últim d’Atenes, que en Lliga necessitem guanyar fora de casa. El calendari ha estat curiós, amb tants partits consecutius fora de casa entre Lliga i Champions. Necessitem un gran partit i una bona victòria per seguir a dalt. L’equip està bé, recuperant lesionats, i arribem en millors condicions», va declarar.
«Necessitem continuïtat. Hem tingut bones fases, però ens ha faltat un partit rodó, amb control, domini… amb constància en el joc. Sobretot en la fase defensiva hem anat creixent, encara que no estic content amb alguna cosa que podem millorar pels gols encaixats en els últims partits. Però ho farem millor. I amb pilota estem en fase de millora en la construcció i aquest és el camí», va continuar.
Alonso que va confirmar els retorns després de lesió de Rüdiger, Mastantuono i Militao i que fins avui no sabrà si té Raúl Asencio disponible pel partit.
