Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

En Directe

Girona - Reial Madrid, en directe

Segueix el minut a minut de la narració del partit que es juga a l'estadi de Montilivi

Resultats i classificació de Primera Divisió

Els jugadors del Girona, durant un amistós del pretemporada 2025/2026.

Els jugadors del Girona, durant un amistós del pretemporada 2025/2026. / Girona FC

Redacció

Redacció

Girona
Actualitzar

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents