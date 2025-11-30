Girona - Reial Madrid, en directe

En Directe
A la banqueta del Girona hi ha: Livakovic, Joel Roca, Abel Ruiz, Asprilla, Francés (recuperat de la lesió) i els jugadors del filial Andreev, Gibert, Lass, Arango i Papa.
Stuani no és l'única baixa. Tampoc hi és Solís, que, segons ha informat el Girona, s'ha fet un esquinç al turmell dret.
La jornada li ha anat de cara al Girona. Han empatat el Mallorca i l'Osasuna i han perdut l'Alabès i el Llevant.
El Girona ha informat que Stuani finalment és baixa per una ruptura al soli de la cama esquerra. L'uruguaià estarà de baixa unes quatre setmanes, per la qual cosa no reapareixerà fins al gener i es perdrà els últims partits del 2025. Cop dur per a l'equip de Míchel.
Xabi Alonso també surt amb tot. Aquest és l'onze del Madrid: Courtois, Trent, Militao, Rüdiger, Fran García, Tchouaméni, Fede Valverde, Bellingham, Güler, Vinicius i Mbappé.
Ja hi ha onzes! Míchel surt d'inici amb Gazzaniga, Àlex Moreno, Vitor Reis, Arnau, Hugo Rincón, Witsel, Iván Martín, Ounahi, Tsygankov, Bryan Gil i Vanat.
Bon vespre des de Montilivi! Avui es nota que és un dia gran a l'estadi. La visita del Reial Madrid s'ho mereix.
