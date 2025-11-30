En Directe
El Girona frena el Madrid i suma un punt de molts quirats (1-1)
Els de Míchel fan un partit molt complet i sumen un punt molt valuós que el reforça anímicament i li permet allargar la bona dinàmica
Ounahi avança els gironins però Mbappé de penal empata el partit a la represa
Hi ha empats i empats. I un empat contra el Madrid per força sempre té gust de victòria. Un senyor punt ha sumat el Girona aquest vespre contra Mbappé i tota la colla d'estrelles blanques en un partit complet dels de Míchel que s'han avançat amb un golarro d'Ounahi a la primera part. Un penal innocent de Rincón a Vinicius ha anivellat el marcador a la represa, on el Girona ha resistit fins a la darrera gota de suor per celebrar un punt que un clar gust de victòria. I no, el destí no ha estat cruel avui quan Mbappé gairebé al darrer segon ha pogut fer el clàssic gol agònic del Madrid. La pilota no ha entrat i Montilivi -en la millor entrada de la temporada- ho ha celebrat com si fos el segon gol. L'alegria dels jugadors i aficionat estava justificada.
Era un dia gran. Dels que tothom ressegueix en vermell al calendari de la nevera a principi de temproada. I sí, la visita del Madrid ha omplert de gom a gom un Montilivi amb ganes de gresca i, sobretot, de veure si el Girona era capaç de plantar cara i esgarrapar quelcom de positiu contra un dels millors equips de la Lliga. Allò tan famós de "i si?" Perquè, somiar és de franc, i si ja ho havien pogut fer dues vegades no fa tant, per què no repetir-ho? Sense Portu ni Stuani, lesionats, Míchel va repetir el mateix onze de la setmana passada que s'ha convertit en el tipus d'aquest tram de curs, amb Bryan Gil i Tsygankov a les bandes, Ounahi a la mitja punta i Vanat, sol a dalt. Arnau Martínez repetia a l'eix amb el repte d'intentar aturar Mbappé. El francès era la gran atracció d'un Madrid que formava amb una defensa innovadora amb Trent i Fran García als laterals i Militao i Rüdiger, que sortien de lesió, a l'eix.
L'empresa era complicada i de seguida es va confirmar. Amb una pressió altíssima, el Madrid va començar a enfonsar el Girona al seu camp primer i a la seva àera després. No els calia la pilota per generar res perquè veien com les errades dels gironins permetien situacions de perill clar visitants. Així, Arda Güler ho provaria amb xut cargolat que va sortir fora per poc i Mbappé, després d'una badada de Vanat, a rematar als núvols amb tot al favor. El Girona s'havia salvat. Era un dia per patir, està ben col·locat al darrere i saber patir. Durant molts moments, el Madrid ha embotellat el Girona a la seva àrea, tot i que sense crear situacions clares de gol. Mentrestant, els de Míchel amb personalitat, intentaven quan podien sortir amb la pilota jugada des del darrere. Era molt difícil, sí, però algun cop ho van aconseguir i així Courtois, en dos temps, va aturar un xut centrat de Tsygankov. Ounahi també ho va provar amb una rosca marca de la casa que va sortir fora per poc.
La primera era prou entretinguda. El Madrid feia sensació de superioritat davant d'un Girona ben posat que semblava tenir el partit. Gazzaniga ha hagut d'aparèixer amb una estirada de pel·lícula a un cop de Militao, incorporat a l'atac, que alguns ja veien a dins. El partit es podia haver descontrolat poc abans de la mitja part quan Arnau ha caigut durant usnada d'Mbappé a l'àrea i que, entre empentes i rodolons, ha acabat amb la pilota al fons de a porteria de Gazzaniga. La banqueta i els jugadors gironins han reclamat falta a Arnau però el que ha vist el VAR han estat unes mans del francès prèvies al gol, que no ha pujat al marcador.
Montilivi ha celebrat el no gol i mentre els jugadors del Madrid, amb Xabi Alonso al capdavant, encara protestaven i Mbappé demanava un penal d'Àlex Moreno, l'estadi n'ha celebrat un altre, que sí que ha valgut. I quin golarro! Va ser qui si no, el màgic Ounahi, qui va culminar un ràpid contraatac i enviar l'assistència de Tsygankov a l'escaire esquerra de la porteria de Courtois. "L'ohhh" inicial de quan la pilota va sortir del peu del marroquí es va convetir en un esclat d'eufòria de l'estadi quan va veure que entrava al fons de la porteria. L'1-0 era una alegria immensa per a un Girona que treia petroli en una gran acció individual i se n'anava als vestidors amb un 1-0 impactant al marcador.
Restaven quaranta-cinc minuts per resistir. I contra el Madrid, després de tot l'esforç físic de la primera part, més que resistir, era sobreviure. Perquè atacar i buscar un segon gol seria missió complicadíssima. O no, perquè Iván Martín va deixar sol Vanat davant Courtois dins l'àrea. El porter belga, immens, va salvar el 2-0. El Girona continuava tancat a l'àrea contenint prou bé un Madrid que, tanmateix, va trobar petroli en una trepitjada innocent de Rincón a Vinicius. Mbappé no va perdonar i va anivellar el partit.
Amb 1-1, Vitor Reis i Joel Roca van poder fer el segon però no s'ho van acabar de creure. Menterstant el Madrid anava traient més pòlvora al camp per evitar la tercera ensopegada consecutiva a la Lliga. I és clar el Madrid és el Madrid i sempre, o gairebé sempre, té l'última paraula. També la va tenir i tothom veia a dins la rematada de Mbappe en l'afegit. Però no, no tocava tanta crueltat. La pilota va sortir fora i Montiilvi ho va celebrar com si fos el segon gol. L'empat tenia un clar gust de victòria.
94'
Final del partit, el Girona sobreviu al vendaval madridista i aconsegueix un punt molt valuós
94'
Mbappé ha enviat fora, per poc, una ocasió molt clara pel Madrid
90'
S'afegeixen 4 minuts més
88'
Bona sortida a la contra del Girona, que està trobant molt buida la banda de Joel Roca, i la centrada del camprodoní l'ha enviat un defensa a córner.
84'
Joel Roca ha tingut la més clara d'aquesta segona part dels gironins. El de Camprodon ha rebut una passada sol d'Asprilla per encarar a Courtois, però el xut li ha sortit molt centrat.
83'
Canvis en el Girona entren Lass i Abel Ruíz i marxen Ounahi i Vanat
82'
Els atacs constants dels blancs provoquen que el Girona estigui tancat defensant la porteria de Gazzaniga
79'
El Madrid torna a tenir una ocasió molt clara. Una pèrdua dels gironins ha provocat la contra dels blancs i Vinicius per sobre el pal de Gazzaniga
Triple canvi al Girona: entren Francés, Asprilla i Joel Roca i marxen Bryan Gil, Tsygankov i Hugo Rincón
71'
Ounahi centra una bona falta lateral, però Vitor Reis, completament sol, envia la pilota fora
- Evacuen en helicòpter el conductor d’una ambulància després d’un xoc amb un camió a Gualta
- Localitzat el conductor de 29 anys que ha provocat un accident a l'AP7 a Aiguaviva per circular en direcció contrària
- Els Mossos busquen un home que ha provocat un accident a Aiguaviva després de circular en direcció contrària per l'AP-7
- Un cotxe cau a les vies del tren després d’un xoc múltiple a la C-66 a Celrà
- Per què la meva perruquera votarà Sílvia Orriols?
- La condemna a Jordi Pujol
- Desmantellen una granja de mòbils que enviava 2,5 milions d'SMS al dia per a ciberestafes
- Un cotxe s'encasta contra un semàfor al centre de Girona