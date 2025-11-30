El Girona somia en un partit perfecte per fer saltar la banca contra el Madrid
Míchel recupera Francés però té el dubte d’Stuani per rebre el líder, un Reial Madrid que arriba amb Mbappé com a gran amenaça
Deia Míchel ahir que «mai» és un bon moment per enfrontar-se al Reial Madrid. El moment de forma de Kyllian Mbappé, que ve de marcar quatre gols a Atenes a l’Olympiakos i n’ha fet més a la Lliga, tretze, que tot el Girona junt, fa basarda només de pensar-hi. Tanmateix, el tècnic blanc-i-vermell, valent com sempre, animava la parròquia recordant que després de superar l’Alabès (1-0) i empatar al camp del Betis (1-1) el Girona arriba al partit «preparat» per competir. A partir d’aquí, la lògica dibuixa un 2 clar a la travessa, sobretot veient la classificació. Tanmateix, el futbol no hi entén de lògiques i el Madrid ja ho ha tastat un parell de vegades (2017 i 2023) a Montilivi. Evidentment, que serà molt complicat repetir-ho però, per què no? Encara sense Blind i Lemar, Míchel recupera Francés però té el dubte de Cristhian Stuani. El capità arrossega molèsties al soli i serà dubte fins a darrera hora. Portu, Juan Carlos, Van de Beek i David López continuen de baixa per lesió.
És, sens dubte, un dels partits de l’any. Un partit que, si surt bé, serà recordat per sempre com el 2-1 del 2017 i el 4-2 del 2023, però que els darrers anys ha tingut ben poca història perquè el Madrid no ha volgut. Vet aquí la qüestió, si el conjunt blanc està fi i al seu nivell habitual, poca cosa hi tindrà a fer el Girona. És per això que avui, Montilivi necessita veure aquell equip intens, agressiu i valent del darrer dia davant l’Alabès. La millor versió i que tan poc s’ha vist aquesta temporada d’un Girona que, per puntuar aquest vespre, necessita a més a més, que el Madrid estigui un xic per sota de les seves possibilitats. És a dir, que vinguin tranquils, refiats o mig endormiscats. O tot.
Per intentar fer saltar la banca, en principi, Míchel no hauria de variar gaire l’onze titular de diumenge passat. Amb Francés encara sense ritme, l’eix central serà per a Arnau i Vitor Reis, amb Rincón i Àlex Moreno als laterals. L’únic dubte és Bryan Gil o Roca a l’extrem esquerre. Witsel, Iván Martín, Tsygankov i Vanat tenen el lloc assegurat. Pel que fa al Madrid, Xabi Alonso té les baixes de Carvajal, Huijsen i Alaba per lesió però recupera Mastantuono, Courtois, Militao i Rüdiger i té el dubte d’Asencio.
