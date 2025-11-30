La història diu que derrotar el Madrid no és impossible
El Girona ha superat el conjunt blanc dos cops a Montilivi (2017 i 2023) i una vegada al Bernabéu (2019)
Del possible onze titular que traurà avui Míchel contra el Reial Madrid només quatre jugadors sobreviuen a la darrera victòria davant el conjunt blanc, l'abril del 2023. Aquell 4-2 apoteòsic en la gran nit del Taty Castellanos que va marcar els quatre gols. Aquell dia, GazzanigaArnau MartínezIván Martín i Tsygankov van ser titulars en un partit on Cristhian Stuani i Ricard Artero -actualment lesionat- van entrar a la segona part. Els gols del Madrid de Carlo Ancelotti va ser obra de Vinicius i Lucas Vázquez. Aquell impactant 4-2 va suposar la impossibilitat de poder tornar a comptar amb Castellanos la temporada següent perquè el City Group el va vendre al Lazio.
Aquell va ser el segon cop que el Girona derrotava el Madrid a Montilivi. La primera vegada, sempre especial, va ser en la temporada del debut a Primera (17-18), per Sant Narcís quan l’equip que dirigia Pablo Machín va capgirar el gol inicial d’Isco amb dues dianes d’Stuani i Portu (2-1). Encara hi ha aficionats blanc-i-vermells que no recorden haver vist tremolar mai tant l’estadi de Montilivi com aquell dia. Stuani i Portu són els únics supervivents d’aquell Girona per a qui tot era nou a Primera i que somiava poder-s’hi mantenir i consolidar.
El Girona ha guanyat una tercera vegada al Madrid. En aquest cas però, al Santiago Bernabéu. Va ser la temporada 2018-19 quan l’equip que dirigia Eusebio Sacristán va imposar-se als blancs per 1-2 gràcies als gols de, altre cop, Stuani i Portu que capgiraven el primer de Casemiro. El camí està fet; ara cal calcar els passos.
