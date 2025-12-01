El Girona jugarà a Mallorca el primer diumenge de gener
Els de Míchel visitaran Palma el dia 4 al 2/4 de 7 del vespre (18:30)
La Lliga ha fet oficials aquesta tarda els horaris corresponents a la divuitena jornada en què el Girona visitarà son Moix per enfrontar-se al Mallorca. El partit ha quedat fixat pel diumenge 4 de gener a 2/4 de 7 del vespre (18:30). Serà el primer partit de l'any després de tancar el 2025 amb la visita de l'Atlètic de Madrid el diumenge 21 (14:00).
