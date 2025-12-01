«Ja som un equip; és un gran punt que mereixíem»
Míchel destaca l’«esforç increïble» dels jugadors per empatar contra el Reial Madrid i treu importància a la cinquena groga d’Ounahi, malgrat que «ens dona molt»
El Girona es va deixar molts punts en l’inici de la temporada i ara li toca recuperar-los contra equips top. Això és el que deia Míchel l’altre dia i és el que va fer precisament ahir l’equip contra el fins aleshores líder Reial Madrid. L’empat a Montilivi va confirmar el creixement dels gironins en un partit «molt bo, sobretot a la primera part. Hem sortit molt bé amb la pilota contra un equip que pressiona a dalt, va a l’home i no et deixa. M’ha faltat una mica més de control a l’últim terç del camp. Hem fet un esforç increïble. El jugador mereixia finalitzar l’encontre amb alguna cosa». «És un gran punt», va assegurar. I va afegir: «La moral va amb el rendiment, però també amb els resultats. Els primers cinc partits me’ls poso a la motxilla. Si no tens el jugador encara al 100%, has de viure a la competició. Ens estan condicionant molt aquests cinc primers partits perdent per golejades. Només pensava en jugar d’una forma i els jugadors no estaven preparats. Molts canvis i no teníem els automatismes. Hem d’arribar com sigui als 20 punts en aquesta primera volta. Si els aconseguim, podrem estar lluitant per sortir d’aquesta situació a la segona volta. Hem de fer punts inesperats com aquests. Ja som un equip».
L’entrenador va continuar valorant que «és un bon punt, però continuem en posicions de descens. Hem de continuar treballant. A la segona part ens ha costat moltíssim. No teníem cames ja, hem estat baixos i en qualsevol ocasió ens podrien haver marcat gol. Ens costava sortir i ells aquí són diferencials, però hem aguantat. Estic molt content pel treball de l’equip».
També va parlar del penal de Vinícius i el que va reclamar després Rodrygo: «He vist les dues jugades. Crec que en la segona hi ha contacte, però no és suficient i per mi no és penal. Si el VAR hagués entrat en aquest petit contacte... Crec que interpreta bé que és un contacte lleuger. El contacte és mínim. L’àrbitre ha estat molt bé. En la primera Hugo el trepitja una mica i crec que amb la carrera de Vinícius és just». En aquest sentit, Míchel va dir que «hem pogut guanyar i hem pogut perdre»: «A la primera part hem estat més a prop del que volíem fer i a la segona part menys. Ells han millorat molt sense pilota a la represa. Tenia pensat posar Arnau per dins, però no volia fer el canvi per no canviar l’estructura de l’equip».
Sobre l’home de la jornada, Ounahi, va comentar que « és un jugador diferencial, ens dona molt. La targeta (5a groga) em preocupa per ell, però sortiran altres jugadors. Tenim moltes baixes i també recanvis. Stuani és una baixa molt important per tot, no només al camp sinó per tot. Ell i Portu són una ànima especial per nosaltres». Alhora, va destacar que «hem estat molt bé tots en la fase defensiva. Les ajudes que ha tingut Hugo de Viktor. Hi havia Vinícius, com l’anàvem a tapar... Iván Martín també ha fet un treball increïble. Ho han fet perfecte. Per mi Arnau porta dos partits sent el millor de l’equip, s’anticipa i la seva mentalitat és mental. Veure’l com rendeix... Ha fet un partit excepcional. Ell i Viktor. Estan creixent».
«Hem de continuar competint així. L’equip té més confiança i seguretat», va insistir. Després de gaudir d’aquest empat, tocarà pensar en la Copa: «Necessitem passar de ronda. Farem el millor onze possible».
