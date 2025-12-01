Ounahi ja no jugarà a la Lliga fins al gener
El marroquí va veure la cinquena groga del curs contra el Madrid i haurà de complir sanció diumenge
A l'espera de veure si Míchel el cita per la Copa a Ourense, s'incorporarà a la concentració del Marroc per disputar la Copa Àfrica i no tornarà fins al gener
Les baixes se li acumulen a Míchel aquest final d'any. En una setmana ha vist com perdia Portu pel que resta de temporada i es quedava sense Stuani per un mes. Per acabar-ho d'adobar, ahir contra el Madrid, Azzedine Ounahi va veure la cinquena targeta groga de la temporada. Això farà que sigui baixa per sanció diumenge al camp de l'Elx i es perdi el darrer partit en què estava disponible abans d'incorporar-se amb la seva selecció per disputar la Copa Àfrica. En aquest sentit, a l'espera de veure si Míchel el convocat per demà passat a Ourense a la Copa, Ounahi ja no tornarà a jugar cap partit amb el Girona fins al gener. Si el Marroc arriba a la final no se l'espera fins a mitjans del mes entrant.
