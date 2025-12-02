Així està la gespa d'O Couto, el camp de l'Ourense CF, rival del Girona a la Copa
El club gallec ha informat el Girona del mal estat del terreny de joc en una setmana de pluges diàries a la ciutat
"Tornem al futbol de sempre" ha dit Míchel aquest migdia parlant del partit de demà al camp de l'Ourense CF. El tècnic del Girona ha deixat clar que la Copa i aquest tipus de partit li agraden i els veu com una "oportunitat" per a l'equip de fer un pas endavant en un context de dificultat i de confirmar el bon moment de resultats. "És bo per a la mentalitat. No es pot estar pensant que només es pot jugar al Camp Nou o al Bernabéu. Ens han trucat del club i ens han dit que el camp està molt malament", revelava Míchel aquest migdia. Una afirmació descriptiva del que es trobaran el Girona i l'Ourense CF demà a O Couto. "Serà un hàndicap per tots dos. Tots volem fer un joc combinatiu amb passades per superar la pressió. Vénen d'eliminar l'Oviedo i guanyar tres partits. Serà un repte", deia. En aquest sentit, tota la setmana que plou a Ourense i per demà també s'espera que ho faci. En el vídeo de la notícia, s'aprecia que l'estat de la gespa no és el millor.
Míchel recordava amb enyor les seves visites a O Couto de jugador. "Els records són bons. M'agrada tornar-hi i pensar en què vaig fer-hi quan jugava. Hi vaig anar amb l'Almeria i el Rayo, amb qui hi vaig marcar. Ara tot és més professional i més controlat i avançat. Quan jo jugava partits allà, tot era més facil i no dúiem el xip a l'esquena", deia tot rient.
