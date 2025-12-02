El Llagostera i el Girona es retroben per la marató
El diumenge 14, al Municipal llagosterenc, es reviurà el derbi de veterans dels dos clubs gironins en un partit solidari en motiu de la Marató de TV3 per recaptar fons per la recerca contra el càncer
El Municipal de Llagostera acollirà el diumenge 14 de desembre, ambmotiu de La Marató de TV3, un derbi solidari entre els veterans del Llagostera i els del Girona. Els dos clubs, que van coincidir a Segona Divisió A les temporades 2014-15 i 15-16 es retrobaran, una dècada després, amb l’objectiu de recaptar fons per a la recerca contra el càncer. El partit reunirà alguns dels jugadors més importants de la història recent dels dos clubs. Per part llagosterenca hi seran Pitu Comadevall, Tito Ortiz, Jordi López o Eloi Gila, mentre que part blanc-i-vermella, no hi faltaran Eloi Amagat, Migue González o Albert Serra. Aquesta tarda s'ha fet la presentació del partit al Pont de Pedra de Girona amb Ivan Portolés i Eloi Amagat, amb passat als dos clubs, com a protagonistes. Les entrades es vendran a tres euros a la taquilla del camp el mateix dia del partit i es destinaran íntegrament a La Marató. Tot seguit, se celebrarà una arrossada popular, també solidària, amb l’actuació del grup DCalle.
