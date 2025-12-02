Míchel: "Tornem al futbol de sempre i és una oportunitat per confirmar la bona línia de feina"
El tècnic del Girona revela que l'Ourense CF ha trucat per avisar que la gespa està en mal estat. "Serà un handicap per tots dos equips", diu
Andreev, Sarasa, Salguero, Pol Arnau, Lass, Gibert, Papa Ba i Arango completen una llista sense Àlex Moreno ni Witsel
Ounahi és baixa per unes molèsties però podria jugar divendres que ve al camp de la Reial Societat si la FIFA confirma que els jugadors africans podran incorporar-se més tard amb les seleccions
Després del gran regust de boca que va deixar l'empat diumenge pasat contra el Madrid (1-1), el Girona juga demà al camp de l'Ourense CF la segona eliminatòria de la Copa del Rei. Un partit exigent i "un repte" per a Míchel per tal que de veure si l'equip és capaç d'allargar el bon moment de resultats i sensacions. Míchel no menysprea la competició ni considera que faci nosa, ans al contrari. La valora i la veu "com una oportunitat" per donar continuïtat al bon moment de l'equip. No serà fàcil això sí, perquè les condicions del terreny de joc d'O'Couto no seran les òptimes arran de les pluges dels darrers dies. Així ho ha explicat el tècnic ,que ha reconegut que el club gallec ha trucat per avisar del mal estat de la gespa. "Serà un handicap per tots dos perquè tots dos equips volem fer joc combinatiu i passades per superar la pressió", deia. El Girona no ha jugat mai en època moderna a O'Couto. Sí que ho va fer Míchel, de jugador, amb el Rayo i l'Almeria. "M'agradarà tornar-hi i recordar el que hi vaig fer quan jugava. Ara tot és més professional. Abans podíem fer més coses sense cap xip a l'esquena", reia.
El tècnic ha citat vuit jugadors del filial Salguero, Pol Arnau, Lass Kourouma, Gibert Jordana, Papa Ba, Juan Arango, Javi Sarasa i el porter Andreev. Precisament sobre qui serà el porter titular demà, Míchel no s'ha volgut mullar. "Ho tinc clar. No m'agrada que la gent xerri massa per darrere. Livi (Livakovic) és un porter nostre i ja veurem. Demà és un partit important i tindré en compte el que passa en el dia a dia", assegurava. Blind i Lemar encara no estan a punt per competir mentre que David López, Stuani, Portu, Juan Carlos, Krapyvtsov i Van de Beek estan lesionats. Qui torna a llista és Solís mentre que Àlex Moreno i Witsel descansen.
Ounahi, a Ourense no, però a Anoeta sí
Ounahi no serà demà a Ourense per culpa d'unes molèsties al soli i tampoc jugarà a Elx perquè està sancionat. Ara bé, el marroquí sembla que podrà jugar el partit de divendres de la setmana que ve a Anoeta contra la Reial si es confirma una notificació de la FIFA que permet tots els jugadors africans incorporar-se a la selecció a partir del dia 15 per preparar la Copa Àfrica.
