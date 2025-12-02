Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Ounahi, amb opcions serioses de jugar contra la Reial Societat

Segons l'Equipe, si la Federació marroquina, el club i el jugador ho acorden, podrà incorporar-se amb el Marroc el 15 de desembre

Ounahi, celebrant el 0-1 a Bilbao

Ounahi, celebrant el 0-1 a Bilbao / LUIS TEJIDO/EFE

Jordi Bofill

Girona

Bona notícia en clau Girona, que podria comptar amb Ounahi per al duel contra la Reial Societat del dia 12. Segons l'Equipe, la FIFA permetrà que els jugadors africans s'incorporin amb les seves seleccions per a disputar la Copa d'Àfrica el dia 15, sempre que la Federació marroquina, el club i el mateix jugador ho acordin. De fet, Míchel, en la roda de premsa prèvia al partit contra l'Ourense, ja havia deixat oberta la porta a l'esperança. Ara tan sols faltarà confirmar-ho. On el marroquí no hi serà és diumenge contra l'Elx, per la cinquena groga que va veure diumenge en l'empat amb el Madrid, on va ser protagonista amb un golàs.

