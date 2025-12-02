Ounahi: el nou ídol del Girona
Amb la seva màgia i el gol al Madrid, el marroquí s’ha convertit en l’heroi de l’afició aquesta temporada
Baixa per sanció a Elx, Míchel el perdrà, en Lliga, probablement fins passat Reis perquè se’n va a jugar la Copa Àfrica amb el Marroc
Prim, gairebé escardalenc i de pes ploma (62 quilos), no té gaire pinta de jugador de futbol professional. Enganya. De la mateixa manera que ho fa quan finta un rival cap a un costat i se’n va cap a l’altre trepitjant la pilota, en una jugada que encanta a Montilivi. Els aficionats blanc-i-vermells, orfes de referents la temporada passada -Stuani i Portu al marge-, han trobat en Azzedine Ounahi un nou símbol. Un jugador diferent que s’ha posat l’afició a la butxaca i s’ha guanyat els galons que li ha donat Míchel a còpia de rendiment. Tres gols i una assistència en nou partits són els números del marroquí, que té enamorat Montilivi amb el seu joc curós i delicat que inclou un ampli repertori, efectiu, de sotanes i croquetes. Ah, i el més important, explota al màxim una de les seves grans virtuts, l’arribada i el xut des de la distància. Una rosca potent al pal dret amb la cama dreta, que ja és marca de la casa, que ha acabat amb gol a Bilbao, contra l’Oviedo i diumenge davant el Madrid i que, en uns quants partits, no ha entrat per ben poc. Montilivi té nou ídol. Un malabarista capaç de desequilibrar un partit amb un cop de cintura o un toc suau amb l’exterior. Perquè de qualitat i de màgia, "Oumagic" en va sobrat, com hi anaven a la seva època Savinho, Jandro Castro o Javi García, entre altres. Perquè sí, va la pena pagar una entrada per veure jugar aquest noi, com valia la pena fer-ho per ells.
«Heu vist el 8 del Marroc? Mare de Déu, d’on ha sortit aquest noi?» es preguntava Luis Enrique després de l’eliminació d’Espanya en mans del Marroc al Mundial 2022. Aquell «8 del Marroc» que va impactar tothom s’ha convertit ara en "el 18 del Girona" que meravella a la Lliga espanyola. I si no que l’hi preguntin a Xabi Alonso. Sis milions en va pagar a l’estiu el conjunt gironí, que el té signat fins al 2030, per comprar-lo a l’Olympique de Marsella. De moment, tan sols fa tres mesos que és a Montilivi i, lògicament, li queda molt per deixar empremta al club. Tot i això, amb el gol en l’1-1 contra el Madrid ja té un lloc a la història per sempre.
Contra el Madrid va tornar a ser decisiu, com ho sol ser gairebé sempre que té la pilota a camp contrari, amb un gol de bandera. A partir d’aquí, tothom es pregunta ara, sabrà jugar el Girona sense Ounahi? El marroquí va veure la cinquena groga davant el Madrid de la temporada i haurà de complir diumenge a Elx (14:00). Una baixa sensible que es perllongarà unes quantes setmanes més, perquè, el d’Elx era el darrer partit que Ounahi hauria pogut jugar amb el Girona abans d’incorporar-se amb la seva selecció per disputar la Copa Àfrica. Així, si Míchel no el convoca pel partit de Copa de demà a Ourense, el marroquí ja no tornarà a jugar amb el Girona fins a l’any que ve. Depenent del rendiment del Marroc, amfitriona, a la competició, el mitjapunta es perdrà, en principi, el partit contra la Reial Societat i, segur, els davant l’Atlètic i Mallorca, i caldrà veure si Osasuna i Espanyol. La final es juga el 18 de gener, el mateix cap de setmana que el Girona ha de visitar Cornellà-el Prat.
El Girona, doncs, haurà d’aprendre a jugar sense Ounahi, el cervell ofensiu de l’equip i l’home que marca diferències. Jugadors com Asprilla o Tsygankov hauran d’agafar el relleu i assumir més responsabilitat ofensiva. Per acabar-ho d’adobar Stuani també en té per un mes i Portu ha dit adéu a la temporada.
- Localitzat el conductor de 29 anys que ha provocat un accident a l'AP7 a Aiguaviva per circular en direcció contrària
- Contra els rumors de les balises V16
- La condemna a Jordi Pujol
- Roba un cotxe a Salt i circula en sentit contrari per la carretera de la Vergonya
- Gorka Garagarza: «Gràcies al futbol he format una família i conegut la Costa Brava»
- Quim Ferrer: «Tenia els meus rampells, però mai vaig ser un porter esbojarrat»
- Maddox i la revolució en el món de l’oci nocturn
- La pressió per les notes dispara ja l’ansietat a 2n de batxillerat: «Vull acabar la ‘sele’ i no tornar a obrir un llibre en la meva vida»