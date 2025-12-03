En Directe
COPA DEL REI
Ourense - Girona, en directe (1-0)
Segueix en directe la narració del partit Ourense - Girona que es juga a l'estadi d'O Couto
6'. Primera aproximació amb cert sentit del Girona, protagonitzada per Joel Roca. Acaba rebutjada per la defensa
3'. La rematada d'Álvaro és de cap i supera Gazzaniga, que quan la vol treure ja és a dins
2'. Gol de l'Ourense a la sortida d'un córner
1'. Als trenta segons, Vitor Reis posa la cara per evitar el primer gol local
1'. Comença el duel!
Els protagonistes ja salten al terreny de joc, que no està en gaire bon estat
L'11 del Girona: Gazzaniga, Rincón, Francés, Vitor Reis, Papa, Lass, Solís, Roca, Asprilla, Abel Ruiz i Sarasa
L'11 de l'Ourense: Alberto, Prado, Carmona, Pérez, Sanz, Álvaro, Ramos, Camus, Aranzabe, Abaradan i David
Bona (esperem) nit de Copa! Avui, torn per a la segona eliminatòria contra un Primera RFEF
