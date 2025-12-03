Míchel: "No estic emprenyat pel partit perquè l'equip ha competit"
L'entrenador del Girona reconeix que hi ha una "situació delicada" arran de les baixes
"L'estat del terreny de joc ja sabíem que estava malament. Pels dos. Tot s'iguala molt en aquesta competició i l'equip ha competit bé. A la segona part, hem tingut 15 minuts molt dolents, fent un pas enrere. Hauríem d'haver jugat més endavant". Així ha començat Míchel la valoració del partit davant l'Ourense després que el Girona hagi quedat eliminat de la Copa del Rei a la segona ronda.
Per al tècnic, "l'equip ha volgut competir". "Quan perds, no és positiu. Estem en una situació delicada perquè tenim moltes baixes. Bryan Gil tenia una molèstia al soli i, per això, no ha jugat; Arnau està amb febre; Abel Ruiz s'ha lesionat… Són situacions que hem d’arreglar a poc a poc. No estic emprenyat pel partit, de veritat, l’equip ha competit i l’Ourense ha fet les coses millors. Quan tot està igualat, esperes que l’equip doni el 100% i l’equip ho ha intentat. No s’ha deixat anar. Al vestuari tothom està tocat pel resultat", ha explicat.
