Abel Ruiz estarà un mes de baixa

El davanter valencià va patir una ruptura muscular al quàdriceps ahir al camp de l'Ourense CF

Amb Portu i Stuani també lesionats, Míchel es queda amb només Vanat com a davanter centre

Abel Ruiz es va trencar ahir durant el partit de Copa a O Couto contra l'Ourense CF

Abel Ruiz es va trencar ahir durant el partit de Copa a O Couto contra l'Ourense CF

Marc Brugués

Girona

Les llàgrimes d'Abel Ruiz sobre la mateixa gespa d'O Couto evidenciaven que no era cap esgarrinxada. Tampoc cap petita contractura. El valencià sabia que s'havia esparracat i avui les proves mèdiques ho han confirmat. Abel Ruiz pateix una ruptura muscular al quàdriceps de la cama dreta que el tindrà de baixa durant un mes aproximadament. D'aquesta manera, el valencià que començava a entrar a l'equip després d'una altra lesió muscular, torna a aturar-se en un moment en què Míchel el necessitava més que mai. Amb Stuani i Portu lesionats, el Girona es queda amb només Vanat com a davanter centre. Carles Garrido i Juan Arango, del filial, podrien tenir la seva oportunitat diumenge a Elx i en els propers partits.

