Míchel "oblida" la Copa i espera que la "connexió de l'equip" serveixi contra un Elx invicte al Martínez Valero
L'entrenador del Girona recupera Blind i Lemar i explica que Arnau només ha pogut fer l'entrenament d'avui després de superar una grip
L'eliminació a la Copa amb una derrota contra l'Ourense de Primera RFEF (2-1) en la segona ronda ha entelat la millora progressiva dels de Míchel, que encadenen tres jornades sense perdre a la Lliga amb la victòria davant l'Alabès (1-0) i els empats amb rivals com el Betis (1-1) i el Reial Madrid (1-1). El pitjor de la visita de demà a l'Elx, però, és la plaga de lesions que pateix la plantilla. Abel Ruiz, Stuani, David López, Krapyvtsov, Portu, Van de Beek i Juan Carlos, lesionats, i Ounahi, per sanció, no estan disponibles per jugar al Martínez Valero (14:00 h/Movistar LaLiga), però l'entrenador ha pogut recuperar Blind i Lemar i tampoc ha hagut de patir per Bryan Gil ni Arnau després que no hi fossin a la competició del KO. L'extrem andalús tenia molèsties al soli i ha completat "amb normalitat" la sessió d'aquest matí a La Massana, mentre que el defensa maresmenc acaba de superar una grip i tot just s'ha entrenat avui.
"Moltes de les coses que passen a la Copa són difícils de controlar per molts factors que condicionen i fan diferents els partits. De veritat, estic content perquè la gent s'ho va deixar tot al camp i no tinc res a dir dels jugadors que van jugar. Per mi, la Copa està oblidada", ha assegurat Míchel. Per al tècnic, el pitjor de l'encontre a Ourense va ser la lesió d'Abel Ruiz: "És una situació molt dura per ell i per nosaltres, però hem de continuar. Les proves han anat millor del que esperàvem i desitjo que estigui aviat amb nosaltres. Tenim pocs jugadors en atac i necessitem recuperar la gent". El davanter valencià pateix una ruptura muscular al quàdriceps de la cama dreta i no reapareixerà fins al gener, igual que Stuani.
Preguntat per si les baixes poden obligar el club a moure's ràpid al mercat d'hivern, Míchel ha comentat que "no he parlat amb Quique (Cárcel) encara perquè hem tingut poc temps per preparar els partits. La direcció esportiva mai està aturada i sempre està mirant per intentar trobar el millor per a l'equip. Veurem. El que em preocupa és el partit de demà contra un rival molt difícil que no ha perdut a casa seva". "L'Elx és el tercer millor equip de la categoria en possessió de pilota. Fa molt bé les coses des del darrere, des del porter, al qual utilitzen molt per tenir superioritat al principi. Sempre troben l'home lliure, el tercer home, situacions de fora cap a dins, els laterals saben jugar per dins cap a fora. És un equip molt ben treballat. M'agrada molt veure'ls i a casa seva no han perdut. Són un equip que genera amb la pilota. Necessitarem controlar el joc i saber que a vegades no tenir la pilota serà no per demèrit nostre sinó per mèrit del rival. Haurem de saber patir, controlar els espais, les passades en profunditat... És un equip molt alegre amb la pilota i per això haurem de tenir-la i, quan no, ser un equip compacte que tingui clar que he de patir", ha explicat del conjunt d'Eder Sarabia.
Míchel s'ha declarat fan del joc de l'Elx. "A Eder li agrada una manera de jugar que a mi també m'agrada. Totes les maneres de jugar a futbol són bones, però l'Elx té una proposta molt definida perquè juga al que li agrada a Eder. Ho aporta a tots els partits i contra qualsevol rival. És bo perquè és capaç de fer que el jugador controli el joc, són un entrenador i un equip que tenen molt clar què fer al camp", ha apuntat. En aquest sentit, l'entrenador del Girona és conscient que "ens falta aconseguir una victòria a fora. Necessitem sumar de tres per fer un pas endavant. Demà espero la millor versió de l'equip per aconseguir-la". I ha afegit que "l'equip està més connectat i els jugadors tenen més clar què fer al camp. Coneixen millor al company. Aquestes coses són importants pel nostre joc".
Els jugadors del filial Andreev, Gibert, Lass, Arango, Papa i Pol Arnau completen la convocatòria. Míchel ha parlat també de Ricard Artero, que "està en un procés de recuperació que és molt dur per ell. És una llàstima perquè fa temps que no està bé per entrenar amb l'equip i que no juga, però la seva mentalitat és positiva. És un nano que té el cap molt ben moblat i, deixant de banda que fa temps que no fa el que més li agrada i pel que ha lluitat tota la vida, continua recuperant-se. Encara li falta per estar amb nosaltres".
