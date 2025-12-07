En Directe
Una broma de mal gust (3-0)
Dues errades clamoroses de Gazzaniga entreguen la victòria a l'Elx en un partit on desapareixen els brots verds i que fa ressuscitar els fantasmes de principi de curs
Segurament el Girona hauria perdut igualment el partit. Carregats de baixes i amb un esperit competitiu dubtós, els de Míchel perdien 1-0 a la mitja part davant d'un Elx superior que havia arribat més i millor. No ha calgut que l'Elx premés l'accelerador per fer el segon sinó esperar que Gazzaniga comencés el seu xou particular. En un dia per oblidar, el porter argení s'ha convertit en el protagonista negatiu del partit quan s'ha vestit d'actor còmic i amb dues errades impròpies de la categoria ha entregat el partit a l'Elx. Primer s'ha empassat una centrada-xut de Rafa Mir i, poc després, ha regalat el tercer al mateix davanter en una errada en la sortida de la pilota. Tot plegat, una pel·lícula de por per al Girona que veu com els brots verds mostrats les darreres setmanes a la Lliga, s'han arronsat de cop. Sí, hi havia moltes baixes i faltava Ounahi, però la imatge de l'equip d'avui ha calcat la de principis de curs amb les repassades de Rayo (1-3), Vila-real (5-0) o Llevant (0-4). Una garrotada que fa mal a la confiança d'un equip que avui s'ha vist totalment sotmès per l'Elx. "Un complet desastre", deia Iván Martín al final del partit. No li mancava raó.
Malgrat la millora de resultats i sensacions -eliminació de la Copa al marge- en les darreres jornades de Lliga que havien donat els cinc punts de nou contra Alabès, Betis i Reial Madrid, el Girona arribava a Elx igual de collat per la situació a la classificació. Unes urgències acumulades que l'obligaven a esgarrapar quelcom de positiu i no tornar amb les mans buides. L'objectiu principal era assolir la primera victòria a domicili de la temporada que omplís el dipòsit de confiança i confirmés la línia ascendent de l'equip. Tot i això, el panorama de baixes complicava l'empresa per a Míchel, que ha vist com Arnau Martínez no es recuperava de la grip i com Rincón, també malalt, tampoc podia ser titular. Així, el tècnic ha hagut de recol·locar Francés al lateral dret i situar Blind, que sortia de lesió, a l'eix. La difícil tasca de suplir el sancionat Ounahi ha recaigut en Asprilla, que ha format línia de mitges puntes amb Tsygankov i Bryan Gil.
Al davant un Elx, tranquil, decidit a fer el seu pla de partit amb la possessió de la pilota com a bandera. Els primers minuts feien témer el pitjor per als gironins, que veien com els locals tenien i feien el que volien amb la pilota fins a plantar-se a l'àrea d'un Gazzaniga que va salvar una rematada clara de Febas. En quart d'hora inicial temible, Vitor Reis i Blind salvarien dues centrades laterals d'allò més perilloses. El Girona treia aigua i Míchel hauria demanat un temps mort si hagués pogut. De mica en mica, l'equip respiraria amb pilota i fins i tot tindria l'ocasió d'avançar-se enuna rematada de Tsygankov que Peña va desviar a córner. Tot i això, la primera part era de clar color blanc-i-verd. I més que ho seria quan la defensa blanc-i-vermella començaria a fer-ne de les seves. Primer Gazzaniga i després Witsel van perdre pilotes de molt de risc sense que hi hagués càstig. La garrotada arribaria en un acció per la dreta entre Núñez i Varela que va aprofitar la passivitat dels gironins per fer l'1-0 amb un xut fort i col·locat a la base del pal de Gazzaniga.
L'1-0 no era injust veient les prestacions d'uns i altres. Malgrat tot, el Girona hauria pogut arribar al descans amb el marcador igualat si Vanat, Bryan Gil o Àlex Moreno haguessin arribat a una centrada llaminera de Tsygankov. No ho van fer per centímetres.
El panorama era gris. Iveient els pocs efectius que hi havia a la banqueta, costava ser optimista. Imenys encara quan a la represa, començaria el xou de Gazzaniga. L’argentí, exporter de l’Elx, s’empassaria un xut sec al seu pal en la primera acció de la segona part. El partit feia més que pujada que mai i Gazzaniga s’encarregaria de sentenciar-lo. L’argentí regalaria el tercer a Rafa Mir en una jugada de per riure en un intent de passada a a Reis que enfonsaria definitivament el Girona.
Ara sí, ja no hi havia res a fer. Tocava protegir-se, obrir el paraigua per evitar que la ferida fos més grossa i dosificar jugadors importants. Míchel va retirar del camp Witsel i Vanat per fer entrar Lemar i Joel Roca. Pel cap del tècnic en cap cas hi passava l’opció de remuntar el partit. Fins i tot Josan va tenir el quart gol a les botes després que Lemar perdonés el gol de l’honor gironí. El partit estava dat i beneït i el Girona se'n tornava calent a casa.
Final. 3-0 i a una altra cosa
90+1'. Tres d'afegit
89'. A punt de celebrar el hat-trick Rafa Mir. Salva, ara sí, Gazzaniga
85'. Groga a Arango en la seva primera jugada
84'. Canvi al Girona: Tsygankov per Arango, que debuta
82'. Canvi a l'Elx: Aguado per John
80'. A tot això, cap reacció ni cap ocasió del Girona
72'. Canvi al Girona: Rincón per Francés
71'. Canvi a l'Elx: Pedrosa per Valera
66'. Triple canvi al Girona: Lemar per Vanat, Solís per Witsel i Roca per Asprilla
