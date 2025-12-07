El Girona ha de fer el pas definitiu per sortir del descens
L’equip de Míchel visita un Elx invicte al Martínez Valero amb les novetats de Blind i Lemar a la convocatòria, però sense Abel Ruiz
Eder Sarabia celebrava en la prèvia del partit que es jugarà aquest migdia al Martínez Valero (14:00 h/Movistar LaLiga) que tenia tota la plantilla disponible, després de recuperar Josan, Diangana i Víctor Chust. Míchel no va poder fer el mateix. El tècnic del Girona continua trampejant al terreny de joc per les nombroses baixes que hi ha jornada rere jornada al seu equip. Davant l’Elx, només té disponible un davanter, Vanat, perquè tant Abel Ruiz com Stuani estan lesionats i no reapareixeran fins al gener. El valencià va ser l’últim en entrar a la infermeria gironina, on també hi ha l’uruguaià, Krapyvtsov, David López, Portu, Van de Beek i Juan Carlos, després de patir dimarts passat a la Copa una ruptura muscular al quàdriceps de la cama dreta. Per si no n’hi hagués prou, Ounahi està sancionat per la cinquena groga que va veure en l’últim partit de Lliga contra el Reial Madrid i els blanc-i-vermells s’han quedat abans d’hora sense el futbolista, que aviat marxarà amb la selecció del Marroc per disputar la Copa Àfrica, que ha fet revifar el seu joc.
Els empats davant el Betis (1-1) i el conjunt de Xavi Alonso (1-1), més la victòria contra l’Alabès (1-0) s’han convertit en arguments sòlids per confiar en la permanència d’un Girona, que necessita sumar el primer triomf a fora per poder fer el pas definitiu i sortir del descens. L’empat entre l’Oviedo i el Mallorca (0-0) per encetar la 15a jornada van deixar la zona de salvació a tocar perquè l’Osasuna, que és qui la marca amb els mateixos 12 punts que els de Míchel, s’enfronta demà al cuer Llevant en un duel directe.
Condicionat com sempre últimament per les baixes, l’entrenador de Vallecas tindrà més marge de maniobra a la defensa amb el retorn de Blind i al mig del camp amb el de Lemar. Caldrà esperar fins a última hora per veure com està Arnau, que ha superat recentment una grip i tot just ha fet un entrenament amb el grup, per saber si es manté com a central, posició on ha agafat galons en els darrers encontres.
Per intentar allargar la mala ratxa d’un Elx que fa set jornades que no guanya, però, per contra, no ha perdut encara com a local, Míchel també ha citat els jugadors del filial Andreev, Gibert, Lass, Arango, Papa i Pol Arnau.
