Míchel defensa Gazzaniga tot i tenir "un mal dia": "El nostre problema és col·lectiu"
L'entrenador del Girona comenta després de la derrota davant l'Elx que "hem de millorar per seguir a Primera"
EFE
Míchel va assegurar aquest diumenge després de la derrota davant l'Elx (3-0), que el conjunt il·licità "va ser millor" i que el seu equip "ha de millorar" si vol continuar la pròxima temporada a Primera Divisió.
"L'Elx ha estat superior amb la pilota, encara que les ocasions han estat similars. Ells han tingut el control del joc, però no tenir la pilota ens ha generat angoixa", va dir el madrileny, que no va voler excusar-se en les baixes del seu equip. "Ha estat un mal dia nostre, no hem tingut capacitat per superar la seva pressió", va assenyalar el preparador, que va insistir que l'Elx "ha estat per sobre de nosaltres i es mereix la victòria".
Míchel va lamentar el primer gol de l'Elx en els últims minuts del primer temps i va dir que en dues accions després del descans l'Elx va resoldre el partit. "Han estat dues accions en les quals podíem fer millor les coses. El partit ja s'ha posat costa amunt i era difícil donar-li la volta", va explicar.
El madrileny va assegurar que a l'equip no li va pesar moralment l'eliminació de la Copa i va deixar oberta la possibilitat a fitxar un nou porter en el mercat d'hivern. No obstant això, va defensar a Paulo Gazzaniga malgrat tenir "un mal dia" i va recordar que aposta per la seva titularitat pel que veu "en el dia a dia". "Ens ha donat molt i és important per nosaltres. Està preocupat i trist, però cal saber aixecar-se d'aquests cops que et dona el futbol. El nostre problema és el col·lectiu, no podem posar el focus en un jugador", va explicar.
Míchel va qualificar com a "repte complicat" continuar en Primera Divisió i va recordar que en el camp de l'Elx "no ha guanyat ningú". "L'Elx és el tercer equip amb més possessió, juga molt bé i la seva temporada és fantàstica. Estic convençut que Sarabia pensa que el primer és arribar als 42 punts de la permanència i després mirar altres metes", va concloure.
