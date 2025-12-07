Dos vells coneguts amenacen fer la guitza des d’Elx
El palamosí, Álvaro Rodríguez, i el maresmenc, Bambo Diaby, s’enfronten al seu exequip
El Girona intentarà aquest migdia reescriure l’èxit assolit en les dues darreres visites al Martínez Valero, on va guanyar 1-2 en Lliga el curs 2022-23, i 0-2, el següent (22-23) a la Copa. Aquelles dues victòries trencaven una ratxa de catorze visites consecutives a Elx sense alegries on tan sols s’havien celebrat cinc empats i, la resta, tot havien estat derrotes des del 1958. A davant, s’hi trobarà un Elx en forma, gairebé intractable a casa, i que compta amb un parell de vells coneguts blanc-i-vermells. El de més nomenada, sens dubte, Álvaro Rodríguez. El davanter, fill de l’exdavanter del Palamós, Coquito, va arribar aquest estiu a l’Elx, traspassat pel Reial Madrid a canvi de dos milions d’euros per la meitat dels seus drets. Rodríguez, de 21 anys, és important per Eder Sarabia i ja ha fet dos gols aquesta temporada, la seva segona fora del Reial Madrid, després de jugar cedit el Getafe el curs passat (26 partits i 3 gols). El palamosí va passar pel Global Palamós i pel planter del Girona d’on el Madrid el va pescar el 2021. Des de llavors ha anat cremant etapes i fins i tot va debutar i marcar amb el primer equip blanc.
L’altre ex del Girona de l’Elx és Bambo Diaby. El central senegalès, criat a Mataró, va pertànyer al Girona, cedit pel Sampdoria, la temporada 2017-18 per jugar al Peralada, llavors el filial. Indiscutible per a Chicho Pèlach, Diaby va arribar amb el primer equip del Girona en un partit de Copa al camp del Llevant amb Pablo Machín. Amb unes condicions físiques extraordinàries, el maresmenc va passar pel Lokeren belga i el Burnsley després de Girona. A Anglaterra la seva carrera va veure’s frenada per un positiu per genamina, una substància que es fa servir per perdre pes. «Encara no sé com va poder ser que sortís positiu», explicava el febrer del 2022 a Diari de Girona, després de complir una sanció de dos anys per dopatge. Un cop girat full d’aquest episodi, Diaby va tornar a la roda amb el Preston North End i el Sheffield Wednesday fins que l’estiu del 2024 l’Elx el va comprar per una mica menys de mig milió d’euros. Important el curs passat en l’ascens, enguany ha perdut protagonisme, en part per les lesions (3 partits).
