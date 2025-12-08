Míchel: «La muntanya cada cop és més alta per escalar»
El tècnic refusa assenyalar Gazzaniga i diu que el partit no farà canviar la seva gestió de la porteria
Amb un to més baix de l’habitual, Míchel va sortir a donar explicacions després de la derrota d’ahir a la tarda al Martínez Valero. La processó anava per dins i el madrileny va intentar fer un discurs conciliador sense voler assenyalar ningú en concret ni disparar amb bala. Eren moments delicats. L’equip acaba de sortir derrotat en un partit molt dolent i oferint una imatge d’anticompetitivitat preocupant. El tècnic no va voler posar «excuses ni justificacions» a la desfeta i v admetre que l’Elx havia estat «millor» en un partit que s’havia decidit en «cinc minuts molt dolents» a la segona part. No va Míchel responsabilitzar directament de la derrota Paulo Gazzaniga, protagonista en dos dels gols ni tampoc excusar-se amb les baixes de jugadors importants. «No miro les baixes ni les errades. Ha estat un mal dia, ja està. Hem de mirar endavant. L’Elx ha estat millor i hem de mirar per què» deia reconeixent que en comptes de fer un pas endavant l’equip n’havia fet un enrere «en la classificació». Pel tècnic, doncs, és moment de «girar full ràpid» per «continuar millorant per arribar a l’objectiu de la permanència, que és molt difícil. La muntanya cada vegada és més alta per escalar».
La gestió de la porteria, malgrat l’actuació de Gazzaniga d’ahir no variarà. «És un tema difícil i complex. Hi ha coses que al dia a dia marquen molt les meves decisions. Després ja veurem al mercat d’hivern què passa. Ara mateix el que tinc en compte és el dia a dia», deia deixant ben clar que Dominike Livakovic no entrarà a l’equip per motius tècnics. Una altra cosa seria si en els dos partits que queden abans de l’aturada per les vacances de Nadal, Gazzaniga es lesiona o és expulsat. Míchel va reconèixer que l’argentí estava «fotut, preocupat i amb males sensacions per unes accions on no ha estat bé».
Míchel va admetre que l’Elx havia tingut més «el control del joc» i que això havia generat certa «angoixa» als seus homes. En aquest sentit, Míchel subratllava la dificultat de l’empresa del partit al Martínez Valero. «Veníem amb la intenció de guanyar, però que ningú es pensi que perquè l’Elx ve de Segona seria fàcil. Aquí no hi ha guanyat ningú», recordava. «Ens ha pesat molt veure com no teníem la pilota. N’havíem parlat, que per moments, caldria tenir calma i ho hauríem de saber assumir. M’ha faltat tenir més personalitat quan l’hem tinguda i més calma quan hem superat la seva línia alta de pressió».
Preguntat per la sinceritat d’Iván Martín que havia qualificat el partit «de desastre», Míchel va dir que no compartia la definició. «Un desastre és quan no es té mentalitat o il·lusió. Hem estat superats i cal mirar per què. No ens agrada, però pot passar. Hem tingut cinc minuts molt dolents on hem fet coses que no toquen i hem quedat fora del partit», deia. En aquest sentit, el tècnic madrileny reconeixia que amb el 3-0 havia fet canvis pensant ja en el partit de divendres al camp de la Reial Societat. «Sí. Vanat tenia molèsties i Viktor (Tsygankov) arribava amb mal de vendre. Els canvis han vingut per aquí», confessava.
