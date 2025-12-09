El Girona, atent al mercat d’hivern
La direcció esportiva ja ha preguntat per la situació de diferents jugadors que podrien arribar al mes de gener per intentar fer un gir a la mala situació
S’entreveu un mes de gener intens, als despatxos del Girona. La direcció esportiva encapçalada per Quique Cárcel té feina, entre els forats no coberts el passat estiu, les mancances que ha demostrat tenir la plantilla i les lesions que encara han reduït més el seu potencial. És per això que la intenció és incorporar més peces per a fer-li la vida més fàcil a Míchel.
Els gironins tenen problemes a totes les línies i ja s’han començat a moure. El primer front obert és a la porteria, on la previsible sortida de Livakovic obligarà a fitxar a un segon porter. Que li faci competència o no a Gazzaniga, ja és cosa de Míchel. L’altre interrogant és a l’eix defensiu, on, segons el periodista Matteo Moretto fa uns dies, la principal via és la de Mika Mármol, que acaba contracte al juny i podria actuar tant al central com al lateral esquerre. El defensa català ha estat a l’òrbita blanc-i-vermella més d’una vegada.
Al mig del camp, la Cadena Ser va avançar que el Girona ha preguntat per la disponibilitat de Marc Bernal, en forma de préstec. Segons la mateixa informació, des del club blaugrana no veuen malament el moviment, amb el precedent recent de l’experiència d’Èric Garcia, ara consolidat amb Hansi Flick.
Mitjans argentins i andalusos expliquen també que Claudio Echeverri i el Chimy Ávila estan en el radar blanc-i-vermell.
- Un extreballador d’Hisenda adverteix: “Si fas això, t’investigaran al 100%”
- Dins d’una batuda de caça a Cassà de la Selva: «Les multes per saltar-se la prohibició d’entrar-hi són de 1.000 a 3.000 euros»
- «Em considero absolutament una pagesa, i a molta honra»
- Tens entre 23 i 65 anys? Pots demanar aquesta ajuda de 1.595 euros al mes
- Localitzen de matinada un jove senderista que s’havia perdut a la Coma de Vaca, a Queralbs
- Elx-Girona: Una broma de mal gust (3-0)
- Mor Joaquim Casademont, dissenyador i fabricant de cuines estrella Michelin
- Així és la luxosa mansió gironina d'aquesta famosa que es posa a la venda per 850.000 euros