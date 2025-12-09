Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El Girona, atent al mercat d’hivern

La direcció esportiva ja ha preguntat per la situació de diferents jugadors que podrien arribar al mes de gener per intentar fer un gir a la mala situació

Marc Bernal, a la dreta.

Marc Bernal, a la dreta. / Alejandro García/EFE

Jordi Bofill

Jordi Bofill

Girona

S’entreveu un mes de gener intens, als despatxos del Girona. La direcció esportiva encapçalada per Quique Cárcel té feina, entre els forats no coberts el passat estiu, les mancances que ha demostrat tenir la plantilla i les lesions que encara han reduït més el seu potencial. És per això que la intenció és incorporar més peces per a fer-li la vida més fàcil a Míchel.

Els gironins tenen problemes a totes les línies i ja s’han començat a moure. El primer front obert és a la porteria, on la previsible sortida de Livakovic obligarà a fitxar a un segon porter. Que li faci competència o no a Gazzaniga, ja és cosa de Míchel. L’altre interrogant és a l’eix defensiu, on, segons el periodista Matteo Moretto fa uns dies, la principal via és la de Mika Mármol, que acaba contracte al juny i podria actuar tant al central com al lateral esquerre. El defensa català ha estat a l’òrbita blanc-i-vermella més d’una vegada.

Al mig del camp, la Cadena Ser va avançar que el Girona ha preguntat per la disponibilitat de Marc Bernal, en forma de préstec. Segons la mateixa informació, des del club blaugrana no veuen malament el moviment, amb el precedent recent de l’experiència d’Èric Garcia, ara consolidat amb Hansi Flick.

Mitjans argentins i andalusos expliquen també que Claudio Echeverri i el Chimy Ávila estan en el radar blanc-i-vermell.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents