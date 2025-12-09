El propòsit d’acabar la primera volta amb 20 punts
Quan falten quatre jornades per finalitzar-la, els de Míchel haurien de sumar vuit punts
Míchel Sánchez es va proposar tancar la primera volta del campionat amb vint punts. Doncs bé, quan falten quatre jornades per arribar a mitja Lliga, el Girona acumula dotze punts. La conclusió és senzilla: n’hauria de sumar vuit dels dotze següents per fer realitat els desitjos de l’entrenador de Vallecas.
L’empresa no serà gens fàcil i no hi ha gaires motius positius amb els quals aferrar-se. Per començar, els gironins visiten la Reial Societat divendres, amb l’agreujant que no ha estat capaç de sumar cap victòria lluny de Montilivi aquesta temporada. Acumula dues derrotes consecutives en una setmana fatídica: a Ourense en la Copa, i diumenge contra l’Elx.
El dia 21 tancarà l’any a Montilivi amb la visita de l’Atlètic de Madrid, un dels conjunts destinats a acabar en els llocs de privilegi de la competició. El conjunt del Cholo Simeone no està passant un bon moment, i encadena dues patacades, una al Camp Nou i l’altra a San Mamés. Però això no treu de la dificultat del repte per als blanc-i-vermells, que, això sí, s’intenten fer forts al costat de la seva afició i fa cinc partits que no perden a l’estadi: empats amb Espanyol, Oviedo i Reial Madrid i victòries contra València i Alabès.
L’inici del 2026 serà determinant, perquè el Girona s’enfrontarà a dos rivals completament directes en la lluita per evitar el descens a la Segona Divisió. En primer lloc, visitarà Mallorca per jugar contra el setzè classificat que, ara com ara, el supera en dos punts. En segon, rebrà a l’Osasuna, amb qui com a mínim abans de tancar la jornada estava empatat a punts (els navarresos van enfrontar-se ahir al vespre al Llevant).
Si agafem com a referència els duels més recents del Girona contra aquests rivals, corresponents a la temporada passada, va perdre al Reale Arena (3-2), va ser golejat amb l’Atlètic (0-4), va caure també a Mallorca (2-1) i només va derrotar a l’Osasuna (4-0). És a dir, que si els resultats es repetissin, els blanc-i-vermells acabarien la primera volta amb quinze punts, a cinc dels que espera el tècnic madrileny.
L’únic bo de tot plegat, si és que hi ha alguna cosa, és que els rivals estan fallant igual que els gironins, que són a menys d’un partit de sortir de la zona de descens i que, encara per sota, li treu dos punts a l’Oviedo i tres al Llevant. Però si la cosa no millora, no hi haurà res a fer.
