El Girona podrà comptar finalment amb Ounahi a Anoeta

El marroquí s'ha d'incorporar el dilluns 15 amb la seva selecció per preparar la Copa Àfrica i podrà jugar divendres contra la Reial Societat

Ounahi celebra el seu gol a l'Oviedo a Montilivi

El Girona estava pendent de saber, exactament, la data en la qual Azzedine Ounahi s’havia d’incorporar a la concentració de la selecció marroquina per preparar la Copa Àfrica. El club ja sap que Ounahi ha de ser al Marroc el dilluns dia 15 i per tant, demà passat (21:00) estarà a disposició de Míchel Sánchez per jugar contra la Reial Societat. Tot plegat arriba gràcies a una mesura per la qual la FIFA permet els futbolistes participants a la Copa Àfrica poder disputar la jornada d’aquest cap de setmana. D’aquesta manera, Ounahi serà a Anoeta i després volarà de Girona durant gairebé un mes. En aquest període es perdrà els partits contra l’Atlètic de Madrid, Mallorca, Osasuna i, probablement, l’Espanyol si el Marroc arriba a les darreres eliminatòries d’una competició que disputa com a amfitrió. Ounahi s’ha convertit en el far ofensiu d’un Girona que va notar com mai la seva absència al camp de l’Elx diumenge passat.

Així, doncs, Míchel recuperarà Ounahi, baixa per sanció i lesió a Elx, pel partit a Sant Sebastià on també confia poder comptar amb Arnau Martínez, que arrossegava una grip molt forta la setmana passada. La resta de lesionats continuaran de baixa.

