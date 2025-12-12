En Directe
GIRONA FC
Reial Societat - Girona, en directe (1-0)
Segueix en directe la narració del partit Reial Societat - Girona que es juga al Reale Arena
Resultats i classificació de Primera Divisió
Descans a Anoeta, perd el Girona en una mala primera part, on ha regalat un altre gol
45+1'. Hi haurà un minut d'afegit
41'. Witsel ho intenta, però el xut toca en un contrari i la pilota acaba a córner
40'. Cap reacció després de l'1-0. De fet, gairebé arriba el segon
36'. Assistència a l'espai cap a Guedes, Vitor Reis i Arnau trenquen el fora de joc, i el portuguès supera amb facilitat Gazzaniga
35'. Gol de la Reial Societat, gol de Guedes
31'. Contraatac del Girona que acaba amb un xut molt desviat de Bryan Gil
28'. Aramburu s'anticipa a Bryan Gil, que volia rematar
25'. Ara al Girona la pilota li dura segons. La té i la perd, la té i la perd. En atac, o Ounahi o res
21'. Xut llunyà de Tsygankov que desvia providencial Remiro! Quina aturada, la rosca anava a dins!
- L'OCU i els dermatòlegs sobre la Nivea de la llauna blava
- Localitzat l'home de 29 anys desaparegut a Palamós en una cala del municipi
- L'advertiment de Niño Becerra sobre la compra diària que preocupa milions de famílies
- Mor un conductor en un xoc amb un tràiler a Gualta; el xofer del camió detingut
- L'Audiència Nacional obliga l'Estat a excloure del domini públic 850 propietats del passeig de Platja d'Aro
- Mor la conductora d’un cotxe en un xoc frontal amb una furgoneta a l’N-II a Biure
- Hi ha gent que està descobrint que tenia una fortuna a casa sense saber-ho: Revisa si tens un d'aquests objectes
- Mor Ritxi Fageda