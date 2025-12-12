Ounahi i Arnau per mirar de tornar al bon camí
El Girona recupera els seus dos jugadors més en forma per encarar amb més optimisme l’exigent test d’aquest vespre a Sant Sebastià
El Girona recuperarà els dos jugadors més diferencials de l’equip per al partit d’aquest vespre (21:00, DAZN) a Anoeta. D’una banda, Arnau Martínez s’ha recuperat del fort procés gripal que el va deixar atuït la setmana passada i li va fer perdre’s els duels a Ourense i Elx; de l’altra, Ounahi ha complert sanció i Míchel també hi podrà comptar, perquè no s’ha d’incorporar a la Copa Àfrica fins dilluns. Dues bones notícies, sense cap mena de dubte, per mirar de posar una mica de llum a un panorama que va quedar ben negre arran del 3-0 al Martínez Valero de diumenge passat. L’alta d’Ounahi, sobretot, ha de donar un altre aire a l’atac del Girona. Tot i això, per Míchel un jugador sol no varia «la força d’un equip». «Durant la temporada tindrem baixes, com tothom. Si entrenem bé, l’equip competirà bé amb Ounahi i sense. A Elx no vam jugar malament perquè no hi fos ell. Vam fer moltes coses malament», deia. El marroquí jugarà avui i després el Girona el perdrà durant un mes perquè disputarà la Copa Àfrica. Krapyvstov, Van de Beek, David LópezArtero, Portu, Stuani i Abel Ruiz són les baixes pel partit d’avui.
Arribar als vint punts al final de la primera volta comença a ser una missió força complicada. Ahir Míchel parlava ja «d’acostar-s’hi» conscient de la dificultat del repte. No obstant això, el tècnic és optimista i confia en les possibilitats de l’equip perquè avui pugui tornar de Donosti amb els tres punts. En aquest sentit, s’agafa a l’evolució futbolística i pel que fa a resultats de l’equip a partir de la cinquena jornada de Lliga. «Tenim plantilla per ser optimistes. Hem competit durant molts partits i hem millorat després de les primeres cinc jornades. Estaríem en una posició més bona. Tot i això, el procés continua i necessitem continuar patint en aquesta situació en què estem». L’objectiu és clar: millorar les prestacions ofertes a Elx diumenge passat i aixecar la moral d’un equip que va acabar «capcot» després del 3-0. Amb Arnau i Rincón a ple rendiment i Ounahi disponible, caldrà com retoca les peces en defensa Míchel. El maresmenc és imprescindible sigui de central o de lateral. A més a més, d’Arnau, en defensa, només Vitor Reis i Àlex Moreno tenen el lloc assegurat. D’entre Francés, Blind i Rincón en sortirà l’altre. Pocs canvis s’esperen en un onze del qual en caurà Asprilla perquè hi entri Ounahi. L’únic dubte podria ser Bryan Gil o Joel Roca a la banda esquerra. A la llista de convocats hi ha quatre nanos del filial, Papa Ba, Gibert Jordana, Lass Kourouma i Juan Arango. El mallorquí d’origen veneçolà ja va debutar al camp de l’Elx. «És massa aviat per tenir-lo en compte com un projecte de present però sí que tenim la sensació que ha millorat molt i és molt competitiu. Té agressivitat en els duels. El necessitem tal com estem a dalt», deia l’entrenador.
Mentrestant, la Reial recupera Zubeldia mentre que té les baixes segures per lesió de Yangel Herrera, Oyarzabal i Oskarsson. El dubte és saber si jugarà Sadiq o Karrikaburu com a jugador més avançat. n
