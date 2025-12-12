Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La Reial és l’únic club de Primera que es resisteix al Girona

El conjunt gironí no ha pogut derrotar mai el els bascos en partit de la màxima categoria

Tsygankov i Arnau intenten frenar Barrenetxea en el 3-2 de la temporada passada

Tsygankov i Arnau intenten frenar Barrenetxea en el 3-2 de la temporada passada / Javier Etxezarreta/EFE

Marc Brugués

Marc Brugués

Girona

Arribar als vint punts al final de la primera volta, sembla una empresa d’allò més complicada tenint en compte que l’equip en té només dotze i ha de visitar Anoeta, rebre l’Atlètic, ja l’any que ve, jugar a Palma i enfrontar-se a l’Osasuna. I més encara si es recorda que la Reial Societat no ha estat mai un rival agradable per al conjunt gironí a Primera. Ni ara amb Míchel, ni amb Eusebio ni amb Machín, ni a casa ni a fora, el Girona ha estat capaç de superar la Reial a la màxima categoria. En total són, de moment, deu partits en què el Girona sempre han perdut (quatre cops) o empatat (sis) contra els bascos, que són l’únic club actual de Primera invicte davant els gironins.

El balanç amb la Reial, doncs, és negatiu per a un Girona que la temporada passada, ja salvat, va perdre a Anoeta en la penúltima jornada de Lliga (3-2). Aquella derrota s’afegia a la de la primera volta a Montilivi (0-1) i a les doloroses de la temporada 22-23 a l’estadi (3-5) i, en la primera etapa amb Machín, a Sant Sebastià (5-0). L’estadística no somriure mai plenament contra la Reial continua amb sis empats: 1-1 a Anoeta i 0-0 a Montilivi la 23-24 i 2-2 a terres basques la 22-23), un doble 0-0 amb Eusebio la 18-19 i 1-1 la 17-18.

Aquesta estadística, tanmateix, no vol dir que el Girona no hagi guanyat mai a Anoeta. Ho ha fet i poc que fa tant. La temporada de l’ascens a Primera amb Míchel (21-22), els gironins es van imposar a la Reial Societat B, que dirigia Xabi Alonso, per 1-2 en un partit que es va disputar a Anoeta. I, encara que va ser a Segona, el Girona ja va superar el primer equip de la Reial el 2009 (1-0). Per tant, el camí està obert, ara els de Míchel tenen el repte de calcar-lo.

La Reial Societat no és pas l’únic equip de Primera contra el qual el Girona no ha guanyat mai. N’hi ha un parell més que, al seu dia, el conjunt gironí no va ser capaç de superar: l’Eibar i l’Osca. Els bascos van ser una bona bèstia negra per als blanc-i-vermells amb quatre derrotes (4-1, 1-4, 2-3 i 3-0) mentre que els aragonesos també van mantenir a ratlla els gironins el curs 18-19 (1-1 i 0-2). n

