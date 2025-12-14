El retrobament solidari de Girona i Llagostera
Veterans dels dos clubs gironins recorden vells temps al Municipal en un partit per recaptar fons per la Marató
El Municipal de Llagostera s’ha vestit de gala per una bona causa aquest migdia en el derbi de veterans entre el Llagostera i el Girona. Un partit solidari organitzat per recaptar fons per la Marató en lluita contra el càncer i que, alhora, ha permès reviure l’últim derbi gironí que hi va haver a Segona A. Ha estat un migdia de retrobaments, abraçades i moltes rialles entre jugadors emblemàtics dels dos clubs. Per part llagosterenca hi eren Santi Buendía, Enric Pi, Aimar Moratalla, Pitu Comadevall, Eloy Gila, Tito Ortiz, Dani Planagumà, Marc Sellarès, Vallho, Pablo Piovan ,Giró, Francesc Guitart o Òscar Almendros , entre altres. La victòria era el de menys, però va ser pel Girona (2-4) d’Albert Agustí, Albert Serra, Jordi Matamala, Ferran Corominas, Eloi Amagat o Guillem Cornellà, entre altres.
La festa solidària va ser rodona amb un dinar de germanor posterior i djs amenitzant tota la jornada tan abans com després del partit.
