La complicada tasca de trobar el substitut ideal d’Ounahi
Fer entrar Lemar o Asprilla o moure Tsygankov o Iván Martín són algunes de les opcions amb què treballa Míchel per ocupar el buit que deixa el marroquí, que ja està concentrat amb el Marroc per jugar la Copa Àfrica
Al camp de l’Elx, fa un parell de jornades, sense ell, es va fer fosc ben aviat. Les errades de Gazzaniga i el poc esperit competitiu hi van ajudar, és clar, però la realitat és que el Girona no va fer cap sensació de perill en cap moment. Un cop complida la sanció, Azzedine Ounahi va tornar divendres passat a Anoeta amb un recital de detalls de qualitat, la majoria dels quals efectius, i l’equip ho va notar. De les seves botes en va néixer l’assistència a Tsygankov i la preassistència a Àlex Moreno en l’acció de l’1-2. Amb tres gols i una assistència fins ara, l’ascendència d’Ounahi en el joc ofensiu del Girona és màxima. Amb el permís de Tsygankov, sense un killer a dalt -Stuani, Abel Ruiz i Portu estan lesionats-, el marroquí és l’únic jugador diferencial de l’equip. Fins aquí tot perfecte. Ara bé, abans-d’ahir, Ounahi es va incorporar a la selecció del Marroc per disputar la Copa Àfrica que comença aquest cap de setmana i que farà que es perdi ben bé quatre partits amb el Girona. De moment, ja no hi serà diumenge contra l’Atlètic i serà baixa segura també davant el Mallorca i l’Osasuna. El potencial de la selecció marroquina fa pensar, i més jugant a casa, que arribarà lluny i, per tant, és més que probable que tampoc hi sigui en el derbi contra l’Espanyol. El Girona, doncs, perdrà el seu far ofensiu durant ben bé un mes.
I ara què? Es pregunten els aficionats blanc-i-vermells. Es farà fosc com a Elx o té recursos Míchel a la plantilla per suplir-lo. «Té molt de talent, és diferencial i molt bo. El perdrem tres o quatre partits, però l’ànima i el cor de l’equip són jugadors com Stuani, Portu, Iván Martín o Arnau i en trobo a faltar al camp. Sense ell mirarem de trobar la millor versió de Joel, Asprilla, Lemar...», deia Míchel divendres al vespre. El madrileny s’haurà d’esprémer el cap per trobar un recanvi al marroquí diumenge contra l’Atlètic. D’opcions, n’hi ha. No gaires i poc fiables, però n’hi ha. Una i, potser la més natural, és Thomas Lemar. El francès fa dos partits que té minuts i és un jugador que encaixa a la perfecció a la mitjapunta. A més a més, no hi ha cap clàusula de la por que impedeixi que pugui jugar contra l’Atlètic, que el té cedit al Girona. L’altra opció natural seria Asprilla. Tot i això, el rendiment del colombià quan ha jugat per darrere del davanter no ha convençut. Les altres opcions del tècnic serien moure Tsygankov al mig i fer entrar Asprilla o Joel Roca a la banda, o bé avançar Iván Martín i situar Solís al costat de Witsel.
Míchel subratlla sempre que la «força» de l’equip rau en «el grup». Segurament, té raó. Ara bé, perdre un jugador diferencial com Ounahi sense tenir un recanvi de garanties en forma és un bon maldecap pel tècnic. «Si entrenem bé i fem el que preparem, l’equip competirà bé amb Ounahi o sense», deia també fa uns dies el madrileny. Diumenge ho veurem.
Diumenge també juga Ounahi
Mentrestant, una mica després que hagi jugat el Girona, el Marroc debutarà a la Copa Àfrica amb el primer partit de la fase de grups contra les Comores. Des de dilluns que el seleccionador Walid Regragui treballa ja amb tots els internacionals al Complex Mohammed VI a Salé. Mali i Zàmbia completen un grup assequible per al Marroc que, juga a casa i, amb jugadors del nivell de Bounou, Hakimi, Amrabat, Ez Abde, En-Nesyri o Ounahi surt com una de les grans favorites al títol.
