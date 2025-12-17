El Girona impulsa accions per fomentar l’assistència
L’entitat blanc-i-vermella llança la campanya «Hi som» i posa a la venda un lot per a cinc dels partits a l’estadi de Montilivi amb l’objectiu d’omplir-lo
En els mals moments esportius, Montilivi sempre ha respost positivament. El Girona 2025-26 s’aferra a això, amb l’esperança de sortir d’una zona de descens on està instal·lat des de la segona jornada. La temporada dels blanc-i-vermells és molt complicada i l’entitat ha iniciat una sèrie d’accions per intentar que l’aficionat se senti més partícip en el dia a dia de l’entitat i ompli l’estadi els dies de partit després d’un temps en què, amb la relació més tensa que mai, no ho ha fet.
El primer pas va llançar-lo el club des dels seus canals a les xarxes socials amb la campanya «Hi som»: «L’any 2017 vam dir Som-hi. I no ho vam dir sols. Ho vam dir amb vosaltres. Ara és el moment de donar-li la volta. Avui, tots junts diem: Hi som. Gràcies a una afició que sempre hi és, que mai deixa d’empènyer, que ens fa creure fins al final. Ara i sempre… Hi som, Girona». El segon, va ser posar a la venda un lot per a cinc dels partits que es disputaran a Montilivi. Començant pel duel d’aquest diumenge contra l’Atlètic de Madrid (14 hores) i continuant amb les visites de l’Osasuna (10-11 de gener), l’Athletic Club (14-15 de març), el Vila-real (4-5 d’abril) i el Mallorca (2-3 de maig). Abans, la xifra per veure els cinc partits s’enfilava als 226 euros; ara, 148 per als socis i 162 per als no socis. Excepte l’Atlètic, les altres jornades tenen data i hora per confirmar.
Això no finalitzarà aquí, perquè en les pròximes setmanes el Girona continuarà fent públiques més accions mitjançant els seus canals. D’aquesta manera, l’entitat gironina vol agrair el comportament de la seva afició.
92.286 espectadors totals
Darrerament, Montilivi ja no ha viscut partits en què el soci i aficionat blanc-i-vermell omplia a vessar les seves graderies de forma continuada. La darrera vegada a aconseguir-ho va ser en el recent Girona-Madrid, disputat el 30 de novembre i que va acabar amb empat a 1. Aquella nit, l’estadi va comptar amb 14.005 espectadors.
L’assistència s’ha reduït considerablement, després del conflicte entre entitat i afició que va esclatar amb el preu de les entrades per a la Champions, que fins i tot va provocar una mocadorada. Contra el Rayo Vallecano van assistir 12.403 espectadors; contra el Sevilla, 11.305; contra el Llevant, 11.048; contra l’Espanyol, 11.488; contra el València, 10.867; contra l’Oviedo, 11.120 i contra l’Alabès, 10.050.
En total, 92.286 espectadors reunits al llarg de vuit jornades, amb la qual cosa la mitjana és d’11.535 espectadors per jornada. Xifres millorables que l’entitat espera fer créixer amb l’esmentada promoció per acabar de fer realitat el fet de ressuscitar d’un vestidor que comença a aixecar el cap i, tot i mantenir-se dins de la línia vermella, ha sumat vuit punts dels últims quinze en joc.
A més, els resultats a Montilivi estan acompanyant i els de Míchel acumulen cinc partits sense perdre, després d’haver caigut derrotats en els tres primers duels de Lliga: empats amb l’Espanyol, Oviedo i Madrid i victòries amb el València i l’Alabès. La permanència passa per l’estadi.
- Ja se sap quin dia obrirà el nou Ikea de Girona
- Desallotgen un restaurant de Girona per un incendi de xemeneia
- Així estava el solar de darrere de la casa ocupada de Tomàs Mieres de Girona
- El coipú gegant que capta l'atenció dels vianants a Girona
- Carta d'una lectora: 'Hem estat apartats i titllats de bitxos rars o ovelles negres
- L'Ajuntament de Torroella de Montgrí treu a subhasta la Casa Salieti de Rafael Masó però ningú presenta cap oferta
- L’oposició de Ripoll afavoreix que s’aprovi el projecte de nova residència d’avis
- Un de cada deu veterinaris ha tingut pensaments suïcides a causa de la feina