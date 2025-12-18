Claudio Echeverri, una altra vegada
El futbolista argentí estudia trencar la seva cessió al Bayer Leverkusen i podria aterrar a Girona com a cedit, un fet que comportaria la sortida de Jhon Solís o Asprilla
El nom de Claudio Echeverri ja sona amb insistència com a possible reforç del Girona en el mercat d’hivern que s’aproxima. Segons va publicar la Cadena Ser, el futbolista ha donat el seu sí a cancel·lar la cessió amb el Bayer Leverkusen per a competir amb els colors blanc-i-vermells. Cal recordar que ja va estar a punt de fer-ho a l’estiu, però llavors va negar-se, malgrat la insistència del Girona i del Manchester City en tancar l’operació.
L’arribada d’Echeverri, però, comporta la sortida d’un futbolista extracomunitari, ja que amb la seva presència n’hi hauria un total de quatre, i el màxim de permesos són tres. Tenint en compte que Vitor Reis és intocable (ha participat en 17 dels 18 partits), les mirades se centren en les figures del migcampista Jhon Solís i de l’extrem Yáser Asprilla. Solís amb prou feines té minuts i, amb l’adéu a la Copa del Rei, encara es contemplen menys possibilitats de competir. Asprilla, d’altra banda, ja ha tingut més oportunitats, però no les ha aprofitat i el pes del seu traspàs (va costar divuit milions i és el fitxatge més car de la història del Girona) el marcarà sempre.
De fet, la mateixa informació apunta que el Girona vol que Solís surti i que Asprilla també ho faci sempre que rebi l’oferta adequada. No som al gener, però el mercat fa dies que ha començat.
