El filial torna a Montilivi pel partit amb l’Espanyol
Els de Quique Álvarez rebran els pericos el diumenge 4 de gener a l’estadi i les entrades es podran comprar a partir de dilluns que ve
El Girona B estrenarà el 2026 en gran amb la disputa del partit contra l’Espanyol B a l’estadi de Montilivi el diumenge 4 de gener (12:00 h). L’equip de Quique Álvarez tornarà al terreny de joc del primer equip després d’haver-hi jugat ja aquesta temporada en l’encontre davant el Barça Atlètic, en el qual es va sumar un empat (0-0).
El club blanc-i-vermell va anunciar que el Girona B-Espanyol B es jugarà a Montilivi i que les entrades per al partit es posaran a la venda a partir de dilluns que ve. Els socis del Girona tenen l’accés gratuït, però hauran de retirar prèviament l’entrada a les taquilles de l’estadi de dilluns a divendres (de 9:00 h a 14:00 h i de 15:00 h a 18:00 h) o el mateix dia de l’encontre (des de les 10:00 h fins a la mitja part). Cada soci podrà adquirir fins a cinc entrades addicionals per a familiars o amics.
També hi ha l’opció de descarregar l’entrada online, però en aquest cas, tot i que l’entrada és gratuïta, s’hauran d’abonar 2,50 € en concepte de despeses de gestió.
Per als no-socis, les entrades tindran un preu de 10 € a la zona de Gol i de 20 € a Tribuna.
El Girona va aprofitar l’anunci del Girona B-Espanyol B a Montilivi per fer «una crida a tots els socis i aficionats gironins perquè vinguin a Montilivi i donin suport al Girona B en un partit marcat per l’ambient nadalenc i la importància competitiva del duel».
