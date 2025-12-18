El Girona aprova un pressupost de 75 milions per aquesta temporada
Despertar del somni de la Champions ha implicat reduir la xifra amb 35 milions menys respecte el curs passat
El Girona ha aprovat avui a la junta general d'accionistes el pressupost per aquesta temporada 2025-26, que s'eleva fins als 75 milions d'euros. Tot i que la xifra dels comptes anuals continua sent considerable, representa una reducció de 35 milions menys respecte el curs passat com a conseqüència d'haver despertat del somni de la Champions. En aquest sentit, s'ha fet notar el descens dels ingressos per drets de televisió derivats de la màxima competició europea deixant de rebre 30 milions.
El club blanc-i-vermell ha explicat en una nota informativa que ha assolit "xifres rècord" en abonaments de temporada, amb més abonats que mai (9.800), així com en ingressos per hospitalitat, amb totes les localitats VIP venudes. També han influït les vendes de patrocinis amb la previsió d'un creixement del 8% respecte l'exercici anterior -a l'estiu es va anunciar un acord important amb el Grup Autopodium-; el rendiment de la botiga oficial situada a la Rambla de la Llibertat de Girona i l'ampliació constant de l'oferta online. Alhora, els ingressos s'han complementat amb la venda de jugadors com Yangel Herrera, Miguel Gutiérrez o, sobretot, Ladislav Krejci -el central txec va ser traspassat al Wolverhampton per 30 milions d'euros-, les quals han permès incrementar el límit salarial del proper mercat d'hivern i fixar-lo als 75 milions.
D'altra banda, el Girona s'ha avançat apuntant que, malgrat tots els indicadors positius, el resultat previst per a l'exercici 2025-26 serà negatiu amb unes pèrdues estimades que s'apropen al milió d'euros.
Pel que fa als comptes de la temporada 2024-25, la de la participació a la Champions, la junta ha aprovat un exercici que va finalitzar amb un benefici net històric de 16,5 milions d'euros, tot i situar-se 3,1 milions d'euros per sota del pressupost previst (l'any passat es va aprovar un pressupost de 113 milions) com a conseqüència del rendiment esportiu, el qual va quedar per sota de les expectatives tant a la Lliga de Campions, on l'equip de Míchel va quedar eliminat a la fase de lliga, i a la Lliga, on es va salvar amb només un punt de marge sobre el descens.
Han assistit a la junta, personalment o representats, els accionistes City Football Group (Midco) Ltd., MC Girona LLC, Montilivi LTD i Joaquim Boadas de Quintana, que representen el total del 99.2276% del capital social del Girona.
- L'Ajuntament de Torroella de Montgrí treu a subhasta la Casa Salieti de Rafael Masó però ningú presenta cap oferta
- Carta d'una lectora: 'Hem estat apartats i titllats de bitxos rars o ovelles negres
- Un accident mortal provoca un tall a l'AP-7 en sentit Girona
- Un de cada deu veterinaris ha tingut pensaments suïcides a causa de la feina
- L’empresa que reformava els Banys Vells de Banyoles renuncia a l’obra
- Confirmat per la Seguretat Social: Aquests pensionistes perdran la paga si no presenten el document abans del 31 de març
- Inspeccionen un bar d’Empuriabrava per irregularitats i hi troben vuit bicicletes robades
- LOTERIA DE NADAL: Aquestes persones no podran participar en el sorteig del 22 de desembre