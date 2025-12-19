La porteria del Girona: en mans de Gazzaniga i Andreev
La negativa de Livakovic a jugar, les baixes per lesió de Krapyvtsov i Juan Carlos i la normativa que prohibeix al porter del titular del filial, Sergi Puig, debutar amb el primer equip, deixen el jove búlgar com a única alternativa
Tot i no ser el porter titular, la lesió de Vladyslav Krapyvstov amb la selecció ucraïnesa sub-21 durant l’aturada de novembre -s’està recuperant d’un esquinç al turmell- va fer saltar pels aires la situació a la porteria del Girona. Dominik Livakovic té clar que vol marxar al mercat d’hivern -«Em va dir que no volia ser aquí i no volia jugar perquè per anar-se’n no pot jugar al Girona», va confessar Míchel- després de no haver aconseguit des d’un bon principi destronar Paulo Gazzaniga de sota pals i, amb l’argentí titular indiscutible a la Lliga, l’internacional amb Croàcia, que es troba en el top10 del rànquing mundial FIFA, va descartar també quedar relegat a la Copa del Rei perquè no sumaria prou minuts per ser al Mundial 2026.
En la primera ronda davant el Constància a finals d’octubre, el croat no va viatjar a Inca per uns «problemes a l’esquena» i aquest mes davant l’Ourense, malgrat formar part de l’expedició que va quedar eliminada a terres gallegues, no es va moure de la banqueta. A la porteria s’hi va haver de mantenir per força Gazzaniga amb 38 de febre. Sense Krapyvtsov ni Juan Carlos, baixa de llarga durada, ara mateix, Míchel, només té «un porter disponible». En pitjor dels casos, l’entrenador de Vallecas haurà de buscar l’alternativa al filial on, no obstant això, les opcions també són limitades. El porter titular del Girona B, Sergi Puig, està descartat automàticament perquè té 27 anys i la normativa ho prohibeix. L’únic que queda, llavors, és Aleksandar Andreev.
El jove porter búlgar, de 19 anys, podria debutar amb el primer equip en qualsevol moment imprevist, començant per aquest diumenge contra l’Atlètic de Madrid a Montilivi (14:00 h) en l’últim partit del 2025, després d’haver estat convocat per Míchel en vuit encontres d’aquesta temporada (Athletic, Espanyol, València, Betis, Reial Madrid, Ourense, Elx i Reial Societat) i un de la passada (Leganés). No és gens estrany, a més a més, veure’l als entrenaments a La Massana aprenent de Gazzaniga, Livakovic, Juan Carlos..., i l’entrenador de porters Juan Carlos Balaguer.
La perla del Septemvri Sofia, la seva ciutat natal, va fitxar pel Girona l’any 2024 i es va incorporar al juvenil A amb qui, coincidint amb la històrica participació dels de Míchel a la Champions, va disputar la Youth League deixant la porteria a zero amb rivals com el Paris Saint-Germain (0-2), el Feyenoord (2-0) o l’Sturm Graz (0-0). Va perdre’s els setzens de final davant l’Olympiakos per una lesió que va patir en un partit de Lliga a la Divisió d’Honor Juvenil.
Andreev destaca per ser un porter alt, mesura 1,90 m, és dretà i un dels talents búlgars més valuosos de la seva promoció. De fet, forma part de la selecció de Bulgària sub-21. És per això que el club blanc-i-vermell hi té tantes expectatives posades i a l’estiu va fer-li fitxa del Girona B assegurant-se la seva continuïtat amb una renovació del contracte fins al 2029. El de Sofia, no obstant això, encara no ha tingut cap oportunitat amb l’equip de Quique Álvarez a Segona RFEF perquè qui té la titularitat és Sergi Puig -el maresmenc és un dels porters menys golejats de la categoria amb 15 gols en contra-.
«Si em punxen no em treuen sang»
Al jove porter de Sofia se li pot presentar la gran oportunitat abans del que imaginava. Aleksandar Andreev va explicar en una entrevista al mitjà búlgar MK Football com es va produir el seu fitxatge pel Girona. «El meu agent (Georgi Tanev) em va dir que hi havia interès per part del Girona, que buscava porters del meu perfil. Jo tenia un parell de vídeos meus preparats i els vaig enviar immediatament. Al cap d’unes setmanes, vaig rebre bons comentaris per part del club. Em van agradar molt. Recordo que va ser un 6 de febrer, jo estava jugant a la PlaySation, quan el meu agent em va trucar per dir-me que el Girona volia que hi anés. Si em punxen no em treuen sang. Vaig anar corrent cap a la meva mare, que estava cuinant, i li vaig dir ‘me’n vaig?’. ‘Has de fer-ho’, em va respondre. No m’ho podia creure. Era el meu somni i acabava de fer-se realitat», va revelar. En aquest sentit, el jove porter va sincerar-se: «Després vaig tenir una mica de por perquè el mercat de fitxatges havia tancat el 31 de gener. El Girona es va comprometre a fitxar-me a l’estiu, però encara faltaven uns mesos i sabia de casos d’altres coneguts on els clubs finalment s’havien tirat enrere... Però el Girona va ser realment seriós i va complir amb la seva paraula».
Un cop a Girona, Andreev va «sentir que estava a l’altura i pertanyo a aquest nivell». «He treballat tota la meva vida per això», va afegir. Al principi, li va costar una mica amb l’idioma, però l’ha anat aprenent amb l’ajuda de Juan Arango, que també és el seu company de pis i l’acompanya als entrenaments amb el primer equip a La Massana -el veneçolà, fins i tot, ha pogut debutar a Primera després d’estrenar-se davant l’Elx-, ha millorat i s’ha adaptat. «He progressat ràpidament per no perdre’m als entrenaments. Ja puc parlar amb tothom i entenc les coses», va apuntar. Les ha entès tant bé que Míchel compta amb ell perquè formi part de la dinàmica del primer equip, l’inclou a les convocatòries i li confiarà la porteria si Gazzaniga patís un contratemps mentre el director esportiu, Quique Cárcel, resol la situació a sota pals el proper mes de gener al mercat d’hivern i Krapyvtsov es recupera.
